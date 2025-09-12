Karalius siūlo darbą: štai kiek galėtumėte uždirbti per metus

Teigiama, kad už darbą atrinktas kandidatas gaus įspūdingą metinį atlyginimą – apie 93 000 eurų, skelbė express.co.uk.
Ieško darbuotojo
Karališkosios šeimos oficialioje svetainėje nurodoma: „Privačiojo sekretoriaus biuras yra pagrindinis Jo Didenybės Karaliaus patarimų šaltinis jo, kaip valstybės vadovo ir tautos vadovo, vaidmenyje.“
Taip pat pabrėžiama, kad: „Patarimai apima konstitucinius, vyriausybinius ir politinius reikalus, įskaitant tuos, kurie susiję su 15 valstybių, kuriose Jo Didenybė yra valstybės vadovas.“
Naujasis patarėjas dirbs greta dabartinio karaliaus privataus sekretoriaus – sero Clive’o Aldertono, kuris Karoliui lll ir Camillai patarinėja nuo 2006 metų.
Karaliaus patarėjų komandoje taip pat yra seras Edwardas Youngas – buvęs karalienės Elžbietos II asmeninis sekretorius. Jis buvo paliktas pareigose ir po monarchės mirties bei yra vadinamas „kirtiku“, nes dažnai tenka pranešti nemalonias naujienas, ypač susijusias su darbuotojų atleidimais.
Seras Edwardas karališkajame dvare pradėjo dirbti 2004 m., pradėjęs nuo karalienės asistento pareigų.
Be šio darbo skelbimo, rūmuose šiuo metu ieškoma ir kitų darbuotojų. Anksčiau buvo paskelbtas kitas darbo pasiūlymas už maždaug 46 500 eurų metinį atlyginimą.
