Neįtikėtinas biografės pareiškimas: laukdamasi dukros nėštumo metu karalienė gėrė alkoholį

Ši liga išsivysto, kai kūdikis gimdoje yra veikiamas alkoholio, kuris gali pažeisti jo smegenis ir kūną bei sustabdyti normalų vystymąsi.
Tai gali sukelti persileidimą, o išgyvenę kūdikiai gali turėti problemų visam gyvenimui – įskaitant judėjimo, bendravimo mokymosi ir hiperaktyvumo problemas, pranešė portalas „Mirror“.
Šiuos teiginius naujoje knygoje pateikė M. Secrest, kuri analizavo Margaret asmenybę ir asmenines problemas, remdamasi platesnėmis žiniomis apie šią būklę.
Savo knygoje autorė spėja, kad karalienės Elžbietos jaunesnioji sesuo, mirusi 2002 m., būdama 71 metų, dėl šios būklės sirgo „nematoma negalia“, praneša „The Telegraph“. Biografo teiginiai apie princesę nebuvo įrodyti ir nėra tvirtų įrodymų, kad Margaret sirgo su alkoholiu susijusiu neurologinės raidos sutrikimu.
Karalienė mėgo džiną
Knygoje teigiama, kad nors Margaret neturėjo būdingų simptomų – lygaus lūpų filtravimo ir mažų akių, jai pasireiškė būdingi nuotaikų svyravimai, sulėtėjęs augimas, sunkumai mokantis rašyti ir skausmingi migrenos priepuoliai.
Joje taip pat cituojami pasakojimai apie jos motinos gėrimą vėlesniame gyvenime – buvęs arklininkas teigia, kad dienos metu ji mėgaudavosi džinu ir „Dubonnet“.
Knygoje teigiama, kad vaisiaus alkoholio sindromas nebuvo gerai suprantamas iki aštuntojo dešimtmečio, ir tikėtina, kad jaunajai karalienei motinai nebūtų patarta vengti alkoholio nėštumo metu.
Tačiau teigiama, kad karalienės motinos laiškuose, kuriuos ji laikė nėščia su Elžbieta II, ji rašė, kad negali pakęsti minties apie vyną, o tai leidžia manyti, kad galbūt laukdamasi būsimos karalienės gėrė mažiau. 1925 m. laiške būsimajam karaliui Jurgiui VI ji rašė: „Vyno vaizdas mane tiesiog sujaudina! Argi tai ne nepaprasta! Būtų tragedija, jei niekada neatgaučiau savo gebėjimo gerti.“
Neišgydoma diagnozė
Vaisiaus alkoholio sindromas – tai būklė, kuri išsivysto vaisiui, kai nėščia moteris nėštumo metu geria alkoholį, aiškina Klivlando klinika. Sindromas – tai simptomų grupė, pasireiškianti kartu dėl tam tikros ligos ar nenormalios būklės. Kai žmogus serga vaisiaus alkoholio sindromu, jam pasireiškia sunkiausia vaisiaus alkoholio spektro sutrikimų forma.
Ši būklė išlieka visą gyvenimą ir jos negalima išgydyti. Jos galima išvengti, jei nėštumo metu nevartojate jokio alkoholio, nes net ir nedideli kiekiai gali pakenkti besivystančiam vaisiui.
Naujoji biografija, pavadinta „Princesė Margaret ir prakeiksmas: karališkojo gyvenimo tyrimas“, parašyta lyginant Margaret gyvenimą su tų, kurie sirgo šia liga, gyvenimu. Ją išleis JAV leidykla „Skyhorse Publishing“.
