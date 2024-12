Karolis III pasidalijo iki šiol negirdėtais prisiminimais apie karalienę Elžbietą: maudyti vaikų ateidavo su karūna

Apie tai jis papasakojo dokumentiniame filme „Coronation Girls“, rašo BBC. Jame pasakojama apie 50 kanadiečių moterų grupę, kurios, būdamos 17-metės, dalyvavo mirusios karalienės Elžbietos karūnavimo iškilmėse. Dvylika iš jų 2023 m. su jauduliu sugrįžo į Londoną, kur susitiko su karaliumi Karoliu.

Prisiminė mamos pasiruošimą karūnacijai

1953 m., kai buvo karūnuota Elžbieta II, dabartiniam karaliui buvo vos ketveri. Vis dėlto jis sako, kad daugelis prisiminimų apie ceremoniją vis dar yra gyvi.

„Aš taip gerai viską tada prisimenu, nes pamenu, kad su seserimi vakare maudėmės vonioje“, – sakė karalius pas jį atvykusioms moterims.

„Mano mama per maudynes ateidavo dėvėdama karūną, kad pasipraktikuotų. Reikia priprasti prie to, kokia sunki (karūna – red. past.). Niekada to nepamiršau, vis dar ryškiai prisimenu“, – pasakojo jis.

„Labai svarbu ją nešioti tam tikrą laiką, nes tada prie jos priprantama“, – apie karūną pasakoja karalius.

Anot karaliaus, karūna, kuria karūnuojama, sveria daugiau nei du kilogramus.

„Ji yra daug sunkesnė ir aukštesnė, todėl visada jaučiamas nedidelis nerimas, jei ji susvyruotų. Ją reikia nešti, žiūrėti tiesiai į priekį“, – atskleidžia jis.

Karolis III 2023 m gegužę per iškilmingą renginį, pasižymintį tūkstantmetėmis tradicijomis, simbolika ir pompastika, bet pritaikytą XXI amžiui, buvo karūnuotas Jungtinės Karalystės ir dar 14 Sandraugos šalių monarchu, o karaliene tapo jo žmona Camilla.