  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Išgirdę karaliaus žodžius žmonės nesulaikė ašarų: jų niekada nepamirš

2025-09-10 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-10 10:20

Karalius Karolis III mini reikšmingą etapą – trečius metus soste po to, kai 2022 m. rugsėjo 8 d. mirė jo motina, karalienė Elžbieta II. Tąkart pasaulis stebėjo, kaip septyniasdešimt trejų metų sūnus paveldėjo sostą po ilgiausiai valdžiusios Jungtinės Karalystės monarchės mirties.

Camilla ir Čarlzas (nuotr. Vida Press)
11

0

Šiandien prisimenami jo pirmieji žodžiai britų tautai – žodžiai, kurie iki šiol jaudina širdis, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karalius Karolis lll ir karalienė Camilla
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalius Karolis lll ir karalienė Camilla

Tapimas karaliumi po karalienės netekties

Karalius Karolis III-asis buvo paskelbtas karaliumi prieš trejus metus, rugsėjo 10-ąją, vos dviems dienoms praėjus po motinos mirties. Nuo tada Jo Didenybė kartu su žmona, karaliene Camilla, savo dėmesį skiria aplinkosaugai, sveikatos priežiūrai, menui bei švietimui.

Sekdamas velionės karalienės pavyzdžiu, jis pabrėžė, jog visą savo gyvenimą skirs tarnystei žmonėms ir tautai.

Kreipdamasis į britų visuomenę, karalius Karolis III ištarė: „Šiandien aš kreipiuosi į jus su giliu liūdesiu.“

Žmonių širdis palietė ir tai, kaip jis vadino savo motiną – karalienę Elžbietą II:

„Visą savo gyvenimą Jos Didenybė Karalienė – mano mylima motina – buvo įkvėpimas ir pavyzdys man ir visai mano šeimai, ir mes jai esame skolingi didžiausią dėkingumą, kokį bet kuri šeima gali būti skolinga savo motinai už jos meilę, švelnumą, patarimus, supratimą ir pavyzdį.“

Karalius pridūrė: „Karalienė Elžbieta gyveno pilnavertį gyvenimą, išpildė likimo pažadą ir jos mirtis sukėlė giliausią sielvartą. Šiandien aš atnaujinau jums visiems tą pažadą tarnauti visą gyvenimą.“

Karalienė Elžbieta II
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalienė Elžbieta II

Tarnystė ir atsidavimas

Karalius Karolis III pripažino, kad jo šeima išgyvena „asmeninį skausmą“, tačiau kartu pabrėžė ir dėkingumą, kurį jis jaučia visuomenės užuojautai:

„1947 m., savo dvidešimt pirmąjį gimtadienį, ji per transliaciją iš Keiptauno, Britų sandraugai pažadėjo savo gyvenimą, nesvarbu, trumpą ar ilgą, skirti tarnystei savo tautoms.

Tai buvo daugiau nei pažadas: tai buvo gilus asmeninis įsipareigojimas, kuris nulėmė visą jos gyvenimą.

„Ji aukojosi dėl pareigos. Jos atsidavimas ir pasiaukojimas kaip monarchės niekada nesusvyravo – nei permainų ir pažangos laikais, nei džiaugsmo ir šventės akimirkomis, nei liūdesio bei netekties dienomis.“

Karalius Karolis III ir karalienė Camilla
(4 nuotr.)
(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karalius Karolis III ir karalienė Camilla

Karūnavimo akimirka

Nors karalius Karolis III tapo karaliumi 2022 m. rugsėjį, jo oficialus karūnavimas įvyko tik 2023 m. gegužės 6 d. Londono Vestminsterio abatijoje. Ceremonija buvo viena iš įsimintiniausių šiuolaikinės monarchijos akimirkų.

Po jos karališkoji šeima iškilminga procesija vyko į Bakingamo rūmus, kur pasirodė rūmų balkone.

Šią akimirką Jungtinėje Karalystėje stebėjo apie 20,4 mln. žmonių, o visame pasaulyje – net apie 2 milijardus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

