Išgirdę karaliaus žodžius žmonės nesulaikė ašarų: jų niekada nepamirš

Šiandien prisimenami jo pirmieji žodžiai britų tautai – žodžiai, kurie iki šiol jaudina širdis, rašoma mirror.co.uk.
Tapimas karaliumi po karalienės netekties
Karalius Karolis III-asis buvo paskelbtas karaliumi prieš trejus metus, rugsėjo 10-ąją, vos dviems dienoms praėjus po motinos mirties. Nuo tada Jo Didenybė kartu su žmona, karaliene Camilla, savo dėmesį skiria aplinkosaugai, sveikatos priežiūrai, menui bei švietimui.
Sekdamas velionės karalienės pavyzdžiu, jis pabrėžė, jog visą savo gyvenimą skirs tarnystei žmonėms ir tautai.
Kreipdamasis į britų visuomenę, karalius Karolis III ištarė: „Šiandien aš kreipiuosi į jus su giliu liūdesiu.“
Žmonių širdis palietė ir tai, kaip jis vadino savo motiną – karalienę Elžbietą II:
„Visą savo gyvenimą Jos Didenybė Karalienė – mano mylima motina – buvo įkvėpimas ir pavyzdys man ir visai mano šeimai, ir mes jai esame skolingi didžiausią dėkingumą, kokį bet kuri šeima gali būti skolinga savo motinai už jos meilę, švelnumą, patarimus, supratimą ir pavyzdį.“
Karalius pridūrė: „Karalienė Elžbieta gyveno pilnavertį gyvenimą, išpildė likimo pažadą ir jos mirtis sukėlė giliausią sielvartą. Šiandien aš atnaujinau jums visiems tą pažadą tarnauti visą gyvenimą.“
Tarnystė ir atsidavimas
Karalius Karolis III pripažino, kad jo šeima išgyvena „asmeninį skausmą“, tačiau kartu pabrėžė ir dėkingumą, kurį jis jaučia visuomenės užuojautai:
„1947 m., savo dvidešimt pirmąjį gimtadienį, ji per transliaciją iš Keiptauno, Britų sandraugai pažadėjo savo gyvenimą, nesvarbu, trumpą ar ilgą, skirti tarnystei savo tautoms.
Tai buvo daugiau nei pažadas: tai buvo gilus asmeninis įsipareigojimas, kuris nulėmė visą jos gyvenimą.
„Ji aukojosi dėl pareigos. Jos atsidavimas ir pasiaukojimas kaip monarchės niekada nesusvyravo – nei permainų ir pažangos laikais, nei džiaugsmo ir šventės akimirkomis, nei liūdesio bei netekties dienomis.“
Karūnavimo akimirka
Nors karalius Karolis III tapo karaliumi 2022 m. rugsėjį, jo oficialus karūnavimas įvyko tik 2023 m. gegužės 6 d. Londono Vestminsterio abatijoje. Ceremonija buvo viena iš įsimintiniausių šiuolaikinės monarchijos akimirkų.
Po jos karališkoji šeima iškilminga procesija vyko į Bakingamo rūmus, kur pasirodė rūmų balkone.
Šią akimirką Jungtinėje Karalystėje stebėjo apie 20,4 mln. žmonių, o visame pasaulyje – net apie 2 milijardus.
