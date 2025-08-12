Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sveikuoliui Dainiui Kepeniui nustatytas prostatos vėžys

2025-08-12 14:09 / šaltinis: ELTA
2025-08-12 14:09

Buvusiam Seimo nariui, „valstiečiui“ Dainiui Kepeniui diagnozuotas prostatos vėžys, pranešė Klaipėdos universitetinė ligoninė.

Dainius Kepenis BNS Foto

Skelbiama, kad sužinojęs diagnozę, buvęs parlamentaras ryžosi robotinei operacijai.

„Atlikus apžiūrą, magnetinio rezonanso tyrimą ir biopsiją, sužinojau, kad man prostatos vėžys. Tą akimirką supratau, kad net ir sveikai gyvenant – sportuojant, tinkamai maitinantis – nuo šios ligos neapsisaugosi. Šią žinutę skleidžiu ir savo bendraminčių, draugų, artimųjų rate. Visus vyrus, nepaisant jų gyvenimo būdo, raginu neaplenkti gydytojų kabinetų ir reguliariai rūpintis savo sveikata“, – išplatintame pranešime teigia D. Kepenis.

D. Kepenis dirbo Seime dvi kadencijas – buvo išrinktas į parlamentą 2016 m. ir 2020 m. kartu su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

Aidas
Aidas
2025-08-12 14:32
Tčiojosi iš visų, kad serga, vaistus geria, nebrenda į jūrą žiemą. Viskas grįžo bumerangu. Pats peršalė tarpkojį... sveikuolis!
Atsakyti
bet
bet
2025-08-12 15:35
apie kondensatą tavo mylimi rusai ir aiškino sovietmečiu, ir kad žemė apvali pirmi pamatė rusai. pasiklydai tarp trijų pušų.
Atsakyti
Ina
Ina
2025-08-12 14:17
va tau ir sveikuolis ,,bet kuo geriausios sveikatos
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
