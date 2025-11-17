Už karališkos šeimos nario ištekėjusi aktorė rėžė atvirai: „Man jų visų gaila“

Ji prisipažino, kad net per savo vestuves jautėsi kaip svetima, rašo mirror.co.uk.
Vestuvės, kuriose nuotaka nepažinojo svečių
Sophie Winkleman, gerai žinoma dėl savo vaidmens kultiniame seriale „Peep Show“ ir filme „Du su puse vyro“, 2009-aisiais ištekėjo už Lordo Frederiko Windsoro – princo Michaelo iš Kento sūnaus ir velionės karalienės pusbrolio. Jos vyras yra ir antros eilės karaliaus Karolio III pusbrolis.
Nors Sophie šlovės nestokojo dar ir iki santuokos, įžengimas į karališkąją šeimą smarkiai pakeitė jos gyvenimą; didelę įtaką padarė ir jos pačios išsvajotai vestuvių dienai.
Pasak aktorės, šventės organizavimą ji visiškai patikėjo savo anytai, nes tuo metu pati gyveno tarp Los Andželo ir Londono, vaidindama filmuose.
Interviu su „The Times“ metu ji prisiminė: „Aš nepažinojau beveik nieko savo vestuvėse. Mano artimiausi draugai, žinoma, dalyvavo, bet iš esmės salė buvo pilna žmonių, kurių iki tol nebuvau mačiusi.“
„Karališkasis gyvenimas – tai tikras pragaras“
Aktorė atvirai pripažino, kad kuo geriau pažįsta karališkąją šeimą, tuo labiau suvokia, koks sunkus yra jų gyvenimas.
„Kuo daugiau su jais bendrauju, tuo labiau suprantu, kad jų gyvenimas – visiškas pragaras, o tas ne savo noru gaunamas dėmesys yra tikra kankynė“, – sako ji.
S. Winkleman teigė, kad nė vienas iš monarchijos narių nesirinko būti toks garsus: „Niekas iš jų nėjo į jokį talentų šou, kad taptų žinomu.
Nuo gimimo tau į akis spindinčios akinančios šviesos, nežinomybė, kuo gali pasitikėti, baimė, kad kažkas tave išduos, ir nuolatiniai melai spaudoje – tai tiesiog žiauru. Man jų visų gaila. Tokia nuolatinė kontrolė ir spaudimas nėra sveiki, bet jie neturi pasirinkimo.“
Ne ji viena jaučia spaudimą
Savo patirtimi yra pasidalijęs ir Mike'as Tindallas, vedęs princesės Anne dukrą, Zarą Tindall. Pora susituokė 2011 m., o buvęs regbininkas ne kartą yra sulaukęs klausimų, ar sutiktų pats priimti karališkąjį titulą.
Žurnalo „Closer“ paklaustas, jis teigė: „Aš tikrai to atsisakyčiau.“
M. Tindallas taip pat yra kalbėjęs apie tai, kaip jis ir Zara užsidirba pragyvenimui, nepaisant artimų ryšių su karališkąja šeima. 2023-aisiais jis sakė:
„Visi galvoja, kad jei vedžiau Zarą, tai viskas automatiškai tampa paprasta, tampu be galo turtingas. Bet taip nėra – vis tiek reikia turėti darbą. O tai nėra lengva.
Regbis įtraukia tave į tam tikrą gyvenimo būdą, o kai baigi karjerą, visa tai staiga dingsta.“
