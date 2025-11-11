 
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Karalienės Camillos pastaba apie Kate Middleton įrašą sukėlė nuostabą

2025-11-11 17:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-11 17:55

Karališkoje šeimoje – naujas sujudimas. Karalienė Camilla, kaip rašoma naujoje karališkojo biografo Roberto Jobsono knygoje, ironiškai pasisakė apie Velso princesės Kate Middleton emocingą vaizdo įrašą.

Karalienė Camilla ir Kate Middleton Atminimo dienos minėjime (nuotr. SCANPIX)
Karališkoje šeimoje – naujas sujudimas. Karalienė Camilla, kaip rašoma naujoje karališkojo biografo Roberto Jobsono knygoje, ironiškai pasisakė apie Velso princesės Kate Middleton emocingą vaizdo įrašą.

Vaizdo įraše Kate pasakojo apie kovą su vėžiu, rašoma dailymail.com.

Karalienė Camilla ir Kate Middleton
FOTOGALERIJA. Karalienė Camilla ir Kate Middleton

Išleista skandalingų detalių kupina knyga

Apie tai pasakojama naujoje R. Jobsono knygoje „Vindzorių palikimas: karališkoji dinastija, paslaptys, skandalai ir išlikimas“, kurios ištraukas pirmasis pristatė „Daily Mail“. Trečiojoje serijos dalyje aprašoma, kaip 2024-aisiais tiek karaliui Charlesui III, tiek Kate Middleton iš eilės buvo diagnozuotas vėžys – tai, anot autoriaus, „smogė tiesiai į karališkosios šeimos širdį“.

„Tai, kad du svarbūs šeimos nariai susirgo vienu metu, atrodė kaip pikta likimo ironija. Princas Williamas buvo sukrėstas iki pat širdies gelmių“, – rašoma knygoje.

Camillos juokas sukėlė abejonių

R. Jobsonas teigia, kad 79-erių Camilla tapo „stabilia jėga“ šiuo šeimai sunkiu laikotarpiu – ji perėmė dalį karališkųjų pareigų ir išlaikė optimizmą. Tačiau, anot autoriaus, jos humoro jausmas kartais „nukrypsta į abejotiną teritoriją“.

Cituodamas aukštą šeimos šaltinį, Jobsonas rašo, kad karalienė, linksmai leisdama laiką su draugais, palygino Kate vaizdo įrašą apie vėžio gydymo pabaigą su „šampūno reklama“.

Tiesa, biografas pabrėžė, kad tai buvo „žaismingas“ komentaras, o Camilla „žinoma, jautė palengvėjimą dėl Catherine pasveikimo“.

Kate emocinis prisipažinimas pakeitė karališkąją komunikaciją

Po kelių savaičių spekuliacijų dėl dingimo iš viešumos, 43-ejų Velso princesė 2024 m. kovo 22 d. paskelbė, kad jai diagnozuota vėžio forma.

Emocingame vaizdo įraše, nufilmuotame Vindzoro pilyje, ji atvirai sakė, kad diagnozė buvo „didžiulis šokas“ ir kad ji yra „ankstyvoje stadijoje“ profilaktinės chemoterapijos gydymo.

Rugsėjį Kate ir Williamas pasidalijo nauju, režisieriaus Willo Warro sukurtu trijų minučių filmuotu siužetu, kuriame buvo atskleista, jog princesė baigė chemoterapiją. Jame parodytos ir šiltos šeimos akimirkos su trimis vaikais – princu George’u (12 m.), princese Charlotte (10 m.) ir princu Louisu (7 m.).

Žiniasklaidos ekspertas Markas Borowskis šį vaizdo įrašą pavadino „revoliuciniu momentu“, kuris pakeitė požiūrį į karališkosios šeimos komunikaciją:

„Tai naujas precedentas, kaip karališkoji šeima gali parodyti pažeidžiamumą, kartu išlaikydama kontrolę.“

