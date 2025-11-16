1 vėžio simptomas pasireiškia naktį: pastebėkite laiku

Vėžys – liga, išsivystanti, kai neįprastos ląstelės dalijasi ir nekontroliuojamai plinta po oprganizmą. Šios ląstelės gali išplisti ir pažeisti netoliese esančius audinius bei organus.
Bet kokių įspėjamųjų ženklų atpažinimas gali išgelbėti gyvybę – ir vienas galimų vėžio simptomų yra naktinis, rašo express.co.uk.
Naktinis prakaitavimas – galimas vėžio simptomas
Gydytoja Jen Caudle išskyrė pagrindinius vėžio požymius. Vienas iš jų – naktinis prakaitavimas, į kurį daugelis nekreipia dėmesio.
„Naktinis prakaitavimas gali būti daugelio dalykų priežastis, tačiau svarbu įsitikinti, kad ta priežastis nėra vėžys“, – sakė gydytoja.
Daugelis žmonių susiduria su prakaitavimu naktį, ypač vasarą. Tačiau jei nuolat pabundate suprakaitavę tiek, kad šlapi ir miego drabužiai, ir patalynė, tai gali būti rimtas vėžio įspėjamasis ženklas.
Jungtinės Karalystės Nacionalinė sveikatos tarnyba (NHS) paaiškina: „Dauguma žmonių prakaituoja naktį. Tačiau jei reguliariai pabundate šlapiuose pataluose, turėtumėte apsilankyti pas šeimos gydytoją.
Naktinis prakaitavimas – kai prakaituojate taip stipriai, kad jūsų miego drabužai ir patalynė būna permirkę, nors temperatūra miegamajame yra normali.“
Savo svetainėje „Cancer Research UK“ nurodo, kad labai gausus naktinis prakaitavimas yra vienas iš bendrųjų vėžio požymių.
Vis dėlto priduriama, kad tai taip pat gali būti vaistų šalutinis poveikis arba mažiau rimtų ligų simptomas.
Organizacija pažymi: „Naktinis prakaitavimas gali būti sukeltas infekcijų arba tam tikrų vaistų poveikio. Tai taip pat dažnai pasireiškia moterims menopauzės laikotarpiu.“
Tačiau patariama kreiptis į gydytoją, jei pastebite šį simptomą: „Pasitarkite su gydytoju, jei patiriate labai stiprų, gausų naktinį prakaitavimą ar nepaaiškinamą karščiavimą.“
Kiti galimi vėžio simptomai
Dr. J. Caudle taip pat išvardijo kitus vėžio simptomus, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį:
- Nepaaiškinamas svorio kritimas;
- Neįprastas kraujavimas iš makšties;
- Patinę limfmazgiai;
- Užsitęsęs kosulys;
- Užkimimas;
- Rijimo sunkumai;
- Gumbai ar kitokie dariniai bet kurioje kūno vietoje;
- Pilvo pūtimas.
Jei pastebite bet kokius nepaaiškinamus simptomus, būtinai pakalbėkite apie tai su savo gydytoju.
