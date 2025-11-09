Jei pastebite šiuos 7 simptomus, galite sirgti kasos vėžiu: pasitikrinkite

Sveikatos ekspertai išskiria septynis įspėjamuosius požymius, į kuriuos verta atkreipti dėmesį, rašo mirror.co.uk.
Kodėl kasos vėžys toks klastingas?
Nepaisant to, kad daugelio kitų vėžio rūšių gydymo galimybės gerokai pagerėjo, kasos vėžys vis dar kelia didžiulę grėsmę.
„Cancer Research UK“ teigia, kad liūdna prognozė daugiausia kyla dėl vėlyvo ligos nustatymo – dažnai diagnozė nustatoma jau pažengusiu ligos etapu.
Tik 15–20 proc. pacientų gali būti operuojami, o būtent chirurginis onkologinio darinio pašalinimas suteikia didžiausią galimybę pasveikti.
Kasa yra nedidelis organas už skrandžio ir priešais stuburą, svarbus maisto virškinimui plonojoje žarnoje.
Nors kasos vėžys nėra dažnas, jis yra vienas iš pagrindinių vėžio sukeltų mirčių priežasčių, nusileidžiantis tik plaučių, storosios žarnos ir krūties vėžiui.
Septyni pagrindiniai simptomai
Medicinos universitetas Pietų Karolinoje išskyrė septynis pagrindinius kasos vėžio simptomus:
- Gelta (odos ir akių baltymų pageltimas);
- Šviesios išmatos;
- Tamsus šlapimas;
- Skausmas vidurinėje ar viršutinėje pilvo dalyje bei nugaroje;
- Nepaaiškinamas svorio kritimas;
- Nuolatinis nuovargis;
- Prastas apetitas.
Ekspertai pabrėžia, kad gelta, šviesios išmatos ir tamsus šlapimas yra pagrindiniai įspėjantys požymiai.
Papildomi simptomai – skausmas pilve ar nugaroje, nuovargis, netikėtas svorio kritimas ir apetito praradimas.
Kodėl simptomai dažnai nepastebimi
Deja, iš septynių išvardytų požymių tik pirmieji trys yra aiškūs ligos signalai. Likusieji simptomai „nėra specifiniai ir dažnai pasireiškia vėlai“, teigia „MUSC Health“:
„Kasos vėžio diagnozė yra sudėtinga ir dažnai nustatoma vėlai. Simptomai nėra labai konkretūs, todėl liga dažnai diagnozuojama jau gerokai pažengusiame etape.“
