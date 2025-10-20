Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveika gyvensena

Plaučių vėžį išduoti gali 2 ženklai akyse: nedelsdami kreipkitės į gydytojus

2025-10-20 14:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-20 14:20

Plaučių vėžys – klastinga onkologinė liga, kuri ankstyvose stadijose gali nepasireikšti jokiais simptomais. Tačiau specialistai pastebi, kad ilgainiui ima ryškėti tam tikri simptomai, du jų gali pasireikšti akyse – juos pastebėjus raginama nieko nelaukti ir kreiptis į gydytojus.

Plaučiai (nuotr. 123rf.com)

Plaučių vėžys – klastinga onkologinė liga, kuri ankstyvose stadijose gali nepasireikšti jokiais simptomais. Tačiau specialistai pastebi, kad ilgainiui ima ryškėti tam tikri simptomai, du jų gali pasireikšti akyse – juos pastebėjus raginama nieko nelaukti ir kreiptis į gydytojus.

0

Pabrėžiama, kad būtina kreiptis į gydytojus pastebėjus pirmuosius simptomus, nes kuo anktyvesnėje stadijoje diagnozuojama liga, tuo didesnė sėkmingo gydymo tikimybė.

Plaučių vėžys gali pasireikšti 2 simptomais akyse

Amerikos vėžio draugijos teigimu, ne visi plaučių vėžio simptomai sukelia plaučių problemas – du jų gali pasireikšti akyse. Navikai gali paveikti tam tikrus akies nervus ir dalį veido, sukeldami vadinamą Hornerio sindromą.

Sindromas gali pasireikšti akies voko užkritimu ant akies, taip pat tos akies vyzdys gali būti mažesnis. Dar vienas simptomas – prakaitavimas toje pačioje veido pusėje. Pastebėjus šiuos simptomus, raginama nieko nelaukiant apsilankyti pas gydytoją.

Į gydytoją taip pat turėtumėte nedelsiant kreiptis, jei pasireiškia tokie simptomai kaip nuolatinis kosulys ar dusulys, atkosėjimas krauju.

Kiti plaučių vėžio požymiai apima nepaaiškinamą nuovargį ar svorio kritimą, skausmą kvėpuojant ar kosint.

Kuo anksčiau nustatomas plaučių vėžys, tuo daugiau šansų jį sėkmingai išgydyti, rašo portalas express.co.uk.

Ne paslaptis, kad rūkantiems žmonėms kyla didžiausia rizika susirgti plaučių vėžiu, nors plaučių vėžys gali išsivystyti ir nerūkantiems asmenims. Verta paminėti, kad rūkymas, kaip pranešama, lemia 72 procentus plaučių vėžio atvejų.

Tyrimai rodo, kad jei surūkote daugiau nei 25 cigaretes per dieną, tikimybė susirgti plaučių vėžiu yra 25 kartus didesnė nei tiems, kurie nerūko. Jei esate pasyvus rūkorius, tai taip pat gali padidinti riziką susirgti plaučių vėžiu.

Taip pat riziką išsivystyti plaučių ligai didina ir genetika – jei giminaitis sirgo plaučių vėžiu, didėja tikimybė ir mums juo sirgti.

