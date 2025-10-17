Vos 1 paprastas tyrimas vilnietei išdavė, kad ji serga vėžiu: atskleidė, koks ir kreipiasi į visus

Liga, kuri ilgą laiką tylėjo, grįžo netikėtai – ir dar kartą privertė ją stoti į kovą už savo gyvenimą. Nepaisydama visko, Ana sako, kad pasiduoti – ne jos kelias.
Nejautė jokių ligos simptomų
Ana pasakoja, kad limfoma – itin klastinga liga, nes jos beveik neįmanoma pastebėti.
Kai Anai suėjo 45 metai, ji pagal sveikatos patikros programą atliko kraujo tyrimus. Šeimos gydytoja pastebėjo itin žemą hemoglobino kiekį – vos apie 50 g/dl – ir iš karto nusiuntė pacientę į priimamąjį, iš kur ji buvo nukreipta pas hematologus.
„Nieko neskauda, nejauti, kad kažkas negerai. Man tiesiog ėmė kristi hemoglobinas. Pasidarė silpna, todėl gydytojai pradėjo ieškoti priežasties, kodėl taip vyksta“, – pasakoja moteris.
Biopsijos atsakymas tapo lūžio tašku – medikai patvirtino, kad Aną užklupo grublėtų T ląstelių limfoma.
„Aš esu optimistė ir iš karto pasakiau sau, kad turiu išsigydyti – kitaip būti negali. Nebuvo nei streso, nei ašarų, aš labai retai verkiu. Tiesiog pagalvojau, kad reikia susiimti ir eiti pirmyn. Jeigu bus paskirtas gydymas – gydysimės“, – prisimena Ana.
„Kaulų čiulpų biopsijos rezultatai geri, tačiau hemoglobinas vis tiek krenta. Gydytojai dabar ieško priežasties, ar tai susiję su gydymu ar vaistais“, – aiškina ji.
Šiuo metu Ana neturi aktyvaus gydymo – atliekami tik tyrimai ir palaikomosios procedūros. Jai reguliariai perpilamas kraujas ir kartais papildomi trombocitai.
Liga užklupo antrą kartą
Tai jau antras kartas, kai Aną užklumpa liga. Po remisijos laikotarpio praėjusių metų liepą ji vėl išgirdo skaudžią žinią – liga sugrįžo.
„Pirmasis gydymas praėjo gana lengvai – atrodė, tarsi liga būtų dingusi. 2019 metais man atliko čiurnos operaciją dėl reumatoidinio artrito, tačiau po jos prasidėjo uždegiminis procesas, todėl buvo skirti antibiotikai. Juos vartojant susirgau žarnyno klostridija – bakterine infekcija, pažeidžiančia storąją žarną“, – pasakoja Ana.
Ji ilgą laiką gydėsi infekcinių ligų ligoninėje, kur atidi gydytoja rezidentė pastebėjo neįprastus kraujo tyrimų svyravimus ir pasiūlė atlikti kaulų čiulpų biopsiją.
„Po biopsijos man pasakė, kad tai – limfoma, bet gydymo tuo metu dar nereikėjo. Buvau stebima iki 2021 metų, kol pradėjo po truputį kristi hemoglobinas“, – prisimena moteris.
Tada jai buvo atliktas kraujo perpylimas ir paskirti chemoterapiniai vaistai, kuriuos ji gėrė metus laiko. Po to sveikata stabilizavosi ir gydytojai ją tik stebėjo – kas pusmetį Ana lankydavosi pas hematologus ir atlikdavo tyrimus, rezultatai, anot jos, būdavo geri.
Tačiau 2024 metų liepą kraujo tyrimai parodė, kad hemoglobino lygis vėl kritęs. Rugpjūtį moteriai atlikta dar viena kaulų čiulpų biopsija, patvirtinusi ligos atsinaujinimą.
Siunčia žinutę
Ana sako, kad jei ne profilaktiniai kraujo tyrimai, galbūt ji nė nebūtų sužinojusi, kad liga sugrįžo.
„Jei ne tyrimai pagal programą, nežinau, ar būčiau nuėjusi pas gydytojus. Buvo vasara, karšta – galvojau, kad silpnumas tiesiog nuo karščio, nes jį sunkiai pakeliu. <...> Jokių simptomų, jokių skausmų – viskas atrodė gerai. O juk gali tiesiog užmigti ir nebepabusti“, – sako Ana.
Moteris įsitikinusi, kad profilaktinės programos sukurtos yra ne be reikalo – jos padeda laiku pastebėti rimtas ligas, net tada, kai žmogus jaučiasi visiškai sveikas.
„Labai džiaugiuosi, kad egzistuoja šios prevencinės programos – jos gali išgelbėti ne vieną gyvybę. Tikrai verta dėl savęs nueiti ir pasitikrinti, kai tik sukanka tie metai – 35, 40 ar 45.
Ypač jaunoms moterims svarbu kasmet apsilankyti pas ginekologę. Mylėti save reiškia rūpintis savo sveikata – tikrintis, stebėti ir visada rasti laiko sau“, – sako Ana.
