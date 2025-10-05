Kalendorius
Spalio 5 d., sekmadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Vėžiu sergantis 41-erių tėtis išdavė 1 simptomą, kurį gydytojai ignoravo

2025-10-05 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-05 10:20

Neretai ankstyvi vėžio simptomai būna subtilūs ir gali būti lengvai palaikomi kitais sveikatos sutrikimais. Kalifornijoje gyvenančio 41-erių Marko Sevillano istorija parodo, kokie pavojingi gali būti tokie ženklai, jei jie nėra tinkamai įvertinti laiku.

Mark Sevillano Jr. (nuotr. Today)

Neretai ankstyvi vėžio simptomai būna subtilūs ir gali būti lengvai palaikomi kitais sveikatos sutrikimais. Kalifornijoje gyvenančio 41-erių Marko Sevillano istorija parodo, kokie pavojingi gali būti tokie ženklai, jei jie nėra tinkamai įvertinti laiku.

REKLAMA
0

Vyras, pradėjęs puoselėti sveikesnį gyvenimo būdą ir sportuoti, išgirdo netikėtą bei slegiančią žinią – jam diagnozuotas stemplės vėžys. Nors pirmuosius simptomus jis jautė dar prieš kelis mėnesius, gydytojas iš pradžių jų nesureikšmino, rašo unilad.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo skyrybų iki gyvenimo pokyčių

Markas Sevillanas jaunesnysis pasakojo, kad kelerius metus iki diagnozės jo gyvenimas buvo itin įtemptas. 2021 m. žlugo jo 11 metų trukusi santuoka, o tuo metu vyras, dviejų vaikų tėvas, dar studijavo ir siekė mokytojo išsilavinimo.

REKLAMA
REKLAMA

Baigęs mokslus jis tikėjosi, kad gyvenimas pamažu stos į vėžias, ir 2024-ųjų pradžioje ryžosi pokyčiams – pradėjo sportuoti tris kartus per savaitę, sveikiau maitintis ir daugiau dėmesio skirti savo gerovei. Atrodė, jog viskas krypsta į gerąją pusę, tačiau, deja, taip nebuvo. 

REKLAMA

Pirmieji simptomai – sunkumai ryjant maistą

Vis dėlto netrukus vyras pastebėjo keistą negalavimą. „Kai tik pradėjau jaustis geriau, staiga nebegalėjau patogiai nuryti maisto“, – pasakojo jis.

Kartais padėdavo vanduo, tačiau po dviejų mėnesių simptomai dar labiau paaštrėjo.

Pasikonsultavęs su gydytoju, jis išgirdo, kad rimtų priežasčių nerimauti nėra. Medikas tik vangiai paskyrė rijimo testą. Tačiau dar prieš jam įvykstant, Markas buvo priverstas kreiptis į skubios pagalbos skyrių – būtent ten ir sužinojo, kad serga stemplės vėžiu.

REKLAMA
REKLAMA

Netikėta diagnozė

„Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad galiu turėti kokį nors vėžį, o juo labiau stemplės vėžį. Net pats žodis „stemplė“ man nebuvo artimas – niekada nebūčiau jo susiejęs su savo sveikata“, – sakė vyras.

Jis pripažino, kad tuo metu svoris taip pat krito, bet tai laikė sveikesnio gyvenimo būdo pasekme, o ne ligos simptomu. Pasak Marko, gydytojo abejingumas jį nustebino, nes šis teigė, kad dėl jauno amžiaus ir vėžio atvejų nebuvimo šeimoje nėra priežasčių sunerimti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Žvelgdamas atgal matau, kiek daug buvo raudonų vėliavų, bet jos buvo nepastebėtos“, – teigė jis.

Sunki operacija ir gydymas

Situacija pablogėjo tiek, kad vyras galiausiai nebegalėjo nuryti net skysčių. Jis jautėsi taip, tarsi jo gerklė būtų užsikimšęs vamzdis, pilnas vandens.

Spalį jam buvo atlikta sudėtinga operacija – pašalinta apie 15 centimetrų stemplės (iš viso ji siekia apie 25 cm) ir braškės dydžio auglys. Gydytojai panaudojo viršutinę žarnyno dalį, kad atkurtų stemplės funkciją ir sujungtų ją su likusiais organais.

Po kelių chemoterapijos ciklų sveikata pagerėjo. Šiuo metu Markas laikomas pasveikusiu, tačiau artimiausius penkerius metus reguliariai bus atliekami tyrimai, kad būtų galima stebėti jo būklę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų