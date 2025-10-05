Vėžiu sergantis 41-erių tėtis išdavė 1 simptomą, kurį gydytojai ignoravo

Vyras, pradėjęs puoselėti sveikesnį gyvenimo būdą ir sportuoti, išgirdo netikėtą bei slegiančią žinią – jam diagnozuotas stemplės vėžys. Nors pirmuosius simptomus jis jautė dar prieš kelis mėnesius, gydytojas iš pradžių jų nesureikšmino, rašo unilad.com.
Nuo skyrybų iki gyvenimo pokyčių
Markas Sevillanas jaunesnysis pasakojo, kad kelerius metus iki diagnozės jo gyvenimas buvo itin įtemptas. 2021 m. žlugo jo 11 metų trukusi santuoka, o tuo metu vyras, dviejų vaikų tėvas, dar studijavo ir siekė mokytojo išsilavinimo.
Baigęs mokslus jis tikėjosi, kad gyvenimas pamažu stos į vėžias, ir 2024-ųjų pradžioje ryžosi pokyčiams – pradėjo sportuoti tris kartus per savaitę, sveikiau maitintis ir daugiau dėmesio skirti savo gerovei. Atrodė, jog viskas krypsta į gerąją pusę, tačiau, deja, taip nebuvo.
Pirmieji simptomai – sunkumai ryjant maistą
Vis dėlto netrukus vyras pastebėjo keistą negalavimą. „Kai tik pradėjau jaustis geriau, staiga nebegalėjau patogiai nuryti maisto“, – pasakojo jis.
Kartais padėdavo vanduo, tačiau po dviejų mėnesių simptomai dar labiau paaštrėjo.
Pasikonsultavęs su gydytoju, jis išgirdo, kad rimtų priežasčių nerimauti nėra. Medikas tik vangiai paskyrė rijimo testą. Tačiau dar prieš jam įvykstant, Markas buvo priverstas kreiptis į skubios pagalbos skyrių – būtent ten ir sužinojo, kad serga stemplės vėžiu.
Netikėta diagnozė
„Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad galiu turėti kokį nors vėžį, o juo labiau stemplės vėžį. Net pats žodis „stemplė“ man nebuvo artimas – niekada nebūčiau jo susiejęs su savo sveikata“, – sakė vyras.
Jis pripažino, kad tuo metu svoris taip pat krito, bet tai laikė sveikesnio gyvenimo būdo pasekme, o ne ligos simptomu. Pasak Marko, gydytojo abejingumas jį nustebino, nes šis teigė, kad dėl jauno amžiaus ir vėžio atvejų nebuvimo šeimoje nėra priežasčių sunerimti.
„Žvelgdamas atgal matau, kiek daug buvo raudonų vėliavų, bet jos buvo nepastebėtos“, – teigė jis.
Sunki operacija ir gydymas
Situacija pablogėjo tiek, kad vyras galiausiai nebegalėjo nuryti net skysčių. Jis jautėsi taip, tarsi jo gerklė būtų užsikimšęs vamzdis, pilnas vandens.
Spalį jam buvo atlikta sudėtinga operacija – pašalinta apie 15 centimetrų stemplės (iš viso ji siekia apie 25 cm) ir braškės dydžio auglys. Gydytojai panaudojo viršutinę žarnyno dalį, kad atkurtų stemplės funkciją ir sujungtų ją su likusiais organais.
Po kelių chemoterapijos ciklų sveikata pagerėjo. Šiuo metu Markas laikomas pasveikusiu, tačiau artimiausius penkerius metus reguliariai bus atliekami tyrimai, kad būtų galima stebėti jo būklę.
