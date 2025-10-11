Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Pastovus nuovargis 28-erių Kristinai išdavė mirtingą ligą: dabar įspėja visus

2025-10-11 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 19:00

28-erių Kristina, jau kelerius metus gyvenanti Švedijoje, save visada laikė sveika ir stipria moterimi. Tačiau vieną dieną kūnas pradėjo siųsti ženklus, kurių ji nenorėjo priimti – silpnumą, galvos svaigimą, kraujavimą. Iš pradžių viską laikė tik laikinais negalavimais, bet kai būklė tapo nebekontroliuojama, galiausiai ryžosi kreiptis į medikus ir išgirdo diagnozę, kurios labiausiai bijo kiekviena moteris.

Pastovus nuovargis 28-erių Kristinai išdavė mirtingą ligą: dabar įspėja visus (nuotr. 123rf.com)

28-erių Kristina, jau kelerius metus gyvenanti Švedijoje, save visada laikė sveika ir stipria moterimi. Tačiau vieną dieną kūnas pradėjo siųsti ženklus, kurių ji nenorėjo priimti – silpnumą, galvos svaigimą, kraujavimą. Iš pradžių viską laikė tik laikinais negalavimais, bet kai būklė tapo nebekontroliuojama, galiausiai ryžosi kreiptis į medikus ir išgirdo diagnozę, kurios labiausiai bijo kiekviena moteris.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ilgą laiką vengiau tikrintis, nes labai bijau gydytojų ir apskritai nemėgstu lankytis pas juos. Dėl to viską atidėliojau, o pasekmės pasireiškė tuo, kad ėmiau jaustis vis silpniau“, – prisipažįsta Kristina.

Netikėti simptomai išdavė ligą

Kristina prisimena, kad pirmiausia pradėjo jausti bendrą silpnumą – fizinis darbas tapo sunkesnis, ilgiau paeiti darėsi vis sudėtingiau. Prasidėjo galvos svaigimas, nuovargis. Tačiau pirmasis rimtesnis simptomas buvo kraujavimas po lytinių santykių.

„Aš nekreipiau dėmesio, galvojau – gal kokia žaizdelė. Bet po kurio laiko pradėjo kartotis dažniau. Vėliau jau nuolat – po lytinio akto visą laiką prasidėdavo kraujavimas. Ir vis tiek nekreipiau dėmesio“, – pasakoja Kristina.

Moteris prisimena, kad pirmieji nerimą keliantys ženklai pasirodė dar prieš metus – iš pradžių po lytinių santykių pasirodydavo kraujo, o vėliau kraujavimas ėmė kartotis vis dažniau: beveik kasdien po truputį ar bent kartą per savaitę be jokios aiškios priežasties.

Kadangi nesijautė skausmo, Kristina nejautė ir baimės. Į gydytojus kreipėsi tik tuomet, kai kraujavimas tapo stiprus ir kasdienis.

„Tiesiog kiekvieną dieną buvo stiprus kraujavimas. Nuėjau pas gydytojus, kraujo tyrimai buvo geri. Ginekologas apžiūrėjo ir sako: „Viskas gerai.“ Bet aš atsakiau: „Ne, nėra viskas gerai, nes aš kraujuoju.“ Tada mane nusiuntė pas onkologą“, – prisimena ji.

Onkologas iš karto pas moterį pastebėjo guzelį. Buvo atlikti papildomi tyrimai ir echoskopija, kurie atskleidė šokiruojančią diagnozę – Kristinai nustatyta antroji gimdos kaklelio vėžio stadija. Operuoti jau nebegalima, todėl reikės chemoterapijos ir radioterapijos.

„Kartais gale truputėlį pamausdavo dubens sritį, papilvę, bet tik retkarčiais. Dabar jaučiuosi puikiai, apart nuovargio ir kraujavimo“, – sako pašnekovė.

Iš pradžių Kristina buvo įsitikinusi, kad tai tik smulkmena. Ji manė, kad gydytojai ras cistą ar polipą, pašalins ir viskas baigsis. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad situacija daug rimtesnė.

Diagnozės žinia šokiravo

Išgirdusi vėžio diagnozę, moteris prisipažįsta patyrusi šoką. Iš pradžių ji net negalėjo patikėti, kad tai vyksta būtent jai.

„Šoko būsena buvo… Labiausiai norėjau tiesiog grįžti namo. Iš pradžių nesuvokiau, kad tai tikra. Tai labai baisi žinia. Supratau, kad nieko pakeisti negaliu – belieka priimti ir eiti pirmyn“, – dalijasi ji.

Nors baimė dėl gydymo išlieka, Kristina tvirtina, kad pasiduoti neketina: „Gyvensiu ir kovosiu“.

Kol gydymas dar neprasidėjo, moters kasdienybė beveik nepakito – ji stengiasi gyventi įprastai, nors ašarų buvo ne viena.

Didžiausią nerimą kelia artėjantis gydymas: šešios savaitės chemoterapijos, švitinimo kursai – 28 išoriniai ir 4 vidiniai. „To labiausiai bijau“, – prisipažįsta ji.

Rugsėjo pabaigoje Kristinai bus pradėtas intensyvus gydymas, prieš tai dar laukia išsami kūno rentgeno patikra, kad medikai įsitikintų, jog nėra metastazių.

Siunčia patarimą kitoms moterims

Kristina prisipažįsta, kad dar visai neseniai pati bijodavo išgirsti žodį „vėžys“.

„Kai sužinodavau, kad kas nors serga, man būdavo taip baisu, taip gaila – atrodydavo, kaip jis išgyvens? Bet kai pati susiduri su tokia situacija, viskas atrodo kitaip. Man jau nebėra taip baisu“, – atvirauja ji.

Moteris sako supratusi, kad liga – tai likimo išbandymas, ir nori perduoti svarbią žinią kitoms.

„Moterys, tikrinkitės. Nuo 30-ies metų būtinai. Nes ši liga ilgai nesukelia jokių simptomų. Jei pradeda kraujuoti – tai jau reiškia, kad vėžys pažengęs.

Anksti jį aptikus, viskas gali būti sustabdoma. Mano patarimas paprastas: nesnauskite, nelaukite, rūpinkitės savimi“, – ragina Kristina.

Jos žodžiai tampa tvirtu priminimu, kad sveikata – brangiausias turtas, o laiku atlikta patikra gali išgelbėti gyvybę.

