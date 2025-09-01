Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Apetitas kyla bevalgant? Už Gerasimovo nugaros pastebėtas keistas žemėlapis

2025-09-01 12:24 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-01 12:24

Vaizdo įraše, kuriame Rusijos Generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas šeštadienį atsiskaitė apie pavasario-vasaros kampanijos Ukrainoje rezultatus, buvo parodytas Ukrainos žemėlapis, kuriame Odesos ir Mykolajivo sritys, taip pat Rusijos neužimtos Chersono, Zaporižios ir Donecko sričių teritorijos yra atskirtos nuo Ukrainos ir sujungtos su Maskvos kontroliuojamomis teritorijomis. Vaizdo įraše žemėlapis kabo už Generalinio štabo vyriausiojo operatyvinio valdymo vadovo Sergejaus Rudskio, sėdinčio dešinėje nuo V. Gerasimovo, nugaros.

Apetitas kyla bevalgant? Už Gerasimovo nugaros pastebėtas keistas žemėlapis (nuotr. Telegram)

Vaizdo įraše, kuriame Rusijos Generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas šeštadienį atsiskaitė apie pavasario-vasaros kampanijos Ukrainoje rezultatus, buvo parodytas Ukrainos žemėlapis, kuriame Odesos ir Mykolajivo sritys, taip pat Rusijos neužimtos Chersono, Zaporižios ir Donecko sričių teritorijos yra atskirtos nuo Ukrainos ir sujungtos su Maskvos kontroliuojamomis teritorijomis. Vaizdo įraše žemėlapis kabo už Generalinio štabo vyriausiojo operatyvinio valdymo vadovo Sergejaus Rudskio, sėdinčio dešinėje nuo V. Gerasimovo, nugaros.

3

Žemėlapyje matoma linija, kuria nuo Ukrainos atskirtos Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sritys, kurios iš dalies užimtos Rusijos kariuomenės. Tačiau ši linija nesibaigia prie Dniepro, kuris dabar Chersono srityje atskiria Rusijos kontroliuojamas teritorijas nuo Ukrainos kontroliuojamų. Linija tęsiasi iki sienos su Moldova ir Rumunija, atskirdama nuo Ukrainos visas Chersono, Mykolajivo ir Odesos sritis. Kitose srityse linija eina palei Ukrainos sričių administracines sienas. Ji atskiria nuo Ukrainos visą Zaporižios ir Donecko sritis, kurios nėra visiškai užimtos Rusijos kariuomenės.

„Žemėlapis ant sienos Rusijos generalinio štabo vado Gerasimovo kabinete tikriausiai atspindi Rusijos karinius tikslus Ukrainoje (apimančius pusę šalies, įskaitant Charkivą ir Odesą)“, – „Agentstvo“ cituojamas leidinio „The Wall Street Journal“ vyriausiasis užsienio politikos korespondentas Jaroslavas Trofimovas, kuris pirmasis atkreipė dėmesį į žemėlapį.

„Kur buvo pastebėtas rusų karys, ten Rusijos kontroliuojama teritorija“

JAV karo studijų instituto (ISW) analitikai mano, kad V. Gerasimovas savo šeštadienio kalboje gerokai perdėjo Rusijos kariuomenės pasiekimus pavasario-vasaros puolimo kampanijos metu. Bendras Rusijos nuo kovo 1 d. užimtos teritorijos įvertinimas V. Gerasimovo pareiškime yra trečdaliu didesnis nei patvirtinta nuotraukomis ir vaizdo įrašais.

Kariniai analitikai taip pat atkreipė dėmesį į kitą žemėlapį, kuris buvo matomas per Rusijos Generalinio štabo vadovo pasisakymą dieną prieš. Kaip pažymėjo karinis analitikas Janas Matvejevas, šiame žemėlapyje nurodyta per didelė teritorija į šiaurės rytus nuo Pokrovsko ir neegzistuojantis prasiveržimas prie Konstantinovkos (Donecko sritis) pakraščių. „Atrodo, kad [Rusijos] Generaliniam štabui visa teritorija, kurioje buvo pastebėtas rusų karys, yra Rusijos kontroliuojama“, – rašo Conflict Intelligence Team (CIT) analitikas slapyvardžiu D’Mithridates.

Nie doždioties
Nie doždioties
2025-09-01 12:30
Kad tik nepaspringtų gienierolas.
Ordinų užsimanė, durnina senį Putiną.
Atsakyti
Dzūkas iš Punios
Dzūkas iš Punios
2025-09-01 12:33
Rusų patarlė:
- Žadnost fraera pogubit.
Vertimas:
- Godumas niekšą pražudys.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (3)
