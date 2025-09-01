Žemėlapyje matoma linija, kuria nuo Ukrainos atskirtos Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sritys, kurios iš dalies užimtos Rusijos kariuomenės. Tačiau ši linija nesibaigia prie Dniepro, kuris dabar Chersono srityje atskiria Rusijos kontroliuojamas teritorijas nuo Ukrainos kontroliuojamų. Linija tęsiasi iki sienos su Moldova ir Rumunija, atskirdama nuo Ukrainos visas Chersono, Mykolajivo ir Odesos sritis. Kitose srityse linija eina palei Ukrainos sričių administracines sienas. Ji atskiria nuo Ukrainos visą Zaporižios ir Donecko sritis, kurios nėra visiškai užimtos Rusijos kariuomenės.
„Žemėlapis ant sienos Rusijos generalinio štabo vado Gerasimovo kabinete tikriausiai atspindi Rusijos karinius tikslus Ukrainoje (apimančius pusę šalies, įskaitant Charkivą ir Odesą)“, – „Agentstvo“ cituojamas leidinio „The Wall Street Journal“ vyriausiasis užsienio politikos korespondentas Jaroslavas Trofimovas, kuris pirmasis atkreipė dėmesį į žemėlapį.
„Kur buvo pastebėtas rusų karys, ten Rusijos kontroliuojama teritorija“
JAV karo studijų instituto (ISW) analitikai mano, kad V. Gerasimovas savo šeštadienio kalboje gerokai perdėjo Rusijos kariuomenės pasiekimus pavasario-vasaros puolimo kampanijos metu. Bendras Rusijos nuo kovo 1 d. užimtos teritorijos įvertinimas V. Gerasimovo pareiškime yra trečdaliu didesnis nei patvirtinta nuotraukomis ir vaizdo įrašais.
Kariniai analitikai taip pat atkreipė dėmesį į kitą žemėlapį, kuris buvo matomas per Rusijos Generalinio štabo vadovo pasisakymą dieną prieš. Kaip pažymėjo karinis analitikas Janas Matvejevas, šiame žemėlapyje nurodyta per didelė teritorija į šiaurės rytus nuo Pokrovsko ir neegzistuojantis prasiveržimas prie Konstantinovkos (Donecko sritis) pakraščių. „Atrodo, kad [Rusijos] Generaliniam štabui visa teritorija, kurioje buvo pastebėtas rusų karys, yra Rusijos kontroliuojama“, – rašo Conflict Intelligence Team (CIT) analitikas slapyvardžiu D’Mithridates.
Ordinų užsimanė, durnina senį Putiną.
- Žadnost fraera pogubit.
Vertimas:
- Godumas niekšą pražudys.