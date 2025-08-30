Pateikė daugiau detalių apie Ukrainos patrioto nužudymą: štai kaip viskas įvyko

Žinomo politiko žmogžudystė įvyko tuoj po dar vienos siaubingos nakties visoje Ukrainoje, kai maskoliai į ją paleido per pusę tūkstančio dronų ir įvairių raketų. Europos sostinės kartu su Kyjivu tikisi, kad kitą savaitę Vašingtonas pagaliau imsis ryžtingesnių veiksmų prieš Rusiją.
Saugumo kameros vaizduose iš Lvivo – jau įsidienojus gatve einantį žinomą Ukrainos parlamentarą Andrijų Parubijų seka maisto kurjeriu apsimetęs asmuo. Netrukus jis nusitaiko į savo auką ir, kaip skelbiama, paleidžia mažiausiai aštuonis šūvius. Po šūvių žudikas, panašu, slepia ginklą kuprinėje ir sprunka iš nusikaltimo vietos, kaip skelbiama, elektriniu dviračiu.
O ant šaligatvio be gyvybės ženklų guli Ukrainos patriotas, parlamentaras Andrijus Parubijus.
„Privalome sustabdyti agresorių...“
Andrijus Parubijus buvo vienas iš 2013–2014 m. Maidano protesto lyderių. Vykdė Maidano savigynos vado pareigas: „Ir todėl pergalė bus mūsų. Šlovė Ukrainai!“
Maskoliams pradėjus puolimą Donbase A. Parubijus ėjo Ukrainos nacionalinio saugumo vadovo pareigas, vėliau buvo parlamento pirmininkas.
„Tai saugumo ir gynybos klausimas...“
Ir visada aiškiai rėždavo tiesą apie Rusiją, ir kovojo už Ukrainos nepriklausomybę bei narystę ES ir NATO. O šiuo metu jis dirbo parlamentaru.
Ukrainos vadovai žada nuodugniai ištirti nusikaltimą. Pareigūnai ieško žudiko ir aiškinasi jo motyvus. Bet panašu, kad susidorojimas su garsiu šalies patriotu, vienu iš Maidano simbolių – tai dalis prieš Ukrainą nukreipto karo, kurį jau ilgiau nei dešimtmetį vykdo Maskva.
„Nusikaltimas buvo, deja, nuodugniai paruoštas. Bet darome viską, kad jį išaiškintume. Kalbėjau ir su V. Maliuku – Ukrainos saugumo tarnyba dalyvauja tyrime. Nurodžiau nedelsiant suteikti visuomenei patikrintą informaciją. Užuojauta giminėms, artimiesiems ir Andrijaus Parubijaus draugams“, – sakė Ukrainps prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Galinga Rusijos ataka
O šią naktį maskoliai ir vėl surengė masinę dronų ir raketų ataką. Šį kartą daugiau taikė į centrinius ir pietinius šalies regionus. Zaporižioje pražudė mažiausiai vieną ir sužeidė kone 30 žmonių, tarp kurių ir vaikai.
„Pirma vieną kartą sprogo, po to antrą – apie 3 val. Mes laiptinėje sėdėjome. Jie kaip pradėjo smūgiuoti... štai ir viskas. Va, papūga užantyje ir viskas.“
Zaporižioje be gyvenamųjų namų okupantai atakavo ir energetikos infrastruktūrą.
Sirenos naktį gaudė ir Kyjive; sprogimai griaudėjo ir Dnipropetrovskio srityje.
Ukrainos prezidentas, vakar atidaręs Nacionalines karių kapines sako, kad pastarieji Putino smūgiai Ukrainai pasako viską apie jo norą siekti taikos. Ir primena, kad pirmadienį baigsis eilinės dvi D. Trumpo V. Putinui duotos savaitės.
„Kalbant apie saugumo garantijas. Kitą savaitę organizuojame susitikimą su europiečiais, kad visiems būtų aiški jų sandara. Tuomet norime pajungti prezidentą D. Trumpą per vieną iš susitikimų kitą savaitę ir nupasakoti jam, kaip mes visa tai įsivaizduojame“, – sakė V. Zelenskis.
V. Zelenskis, kartu su kitais Europos lyderiais neleidžia D. Trumpui pamiršti jo paties grasinimų Rusijai.
Štai ir Prancūzijos prezidentas, priimdamas Vokietijos kanclerį užsiminė, kad Amerikos prezidentas vėl gali atsidurti kvailio vietoje.
„Ilgo susitikimo pabaigoje Vašingtone, prieš porą savaičių, per skambutį su prezidentu D. Trumpu, Putinas pasiūlė susitikti su Zelenskiu. Jei jis nesutiks su tuo iki pirmadienio – termino, kurį suteikė prezidentas D. Trumpas – tuomet, manau, ir vėl prezidentas Putinas bus pergudravęs D. Trumpą“, – kalbėjo Emanuelis Macronas.
Europai laukiant D. Trumpo ryžto veikti prieš Putiną, iš Vašingtono atskrieja ir pozityvių signalų. Amerikiečių ambasadorius NATO Aljanse užsimena apie JAV paramą gilesniems Ukrainos smūgiams Rusijoje.
„Prezidentas D. Trumpas nori užtikrinti, kad Ukraina ir toliau apsigintų, suteikdamas jai galimybę smogti giliau, o tai gali padėti atakose. Jie jau sunaikino apie 20 proc. Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų per pastarąjį mėnesį“, – sakė JAV ambasadorius NATO Matthew Whitakeris.
Iki galo neaišku ar ambasadorius kalba apie smūgius amerikietiškais ginklais ar kitas galimybes. Aišku tai, kad Ukraina tęsia Rusijos naftos perdirbimo objektų atakas. Šią naktį taikė į gamyklas Krasnodare ir Syzranėje.
