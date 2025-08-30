Volodymyras Zelenskis: politiko nužudymas buvo kruopščiai suplanuotas

„Deja, šis nusikaltimas buvo kruopščiai suplanuotas. Tačiau daroma viskas, kas įmanoma, kad šis nusikaltimas būtų išaiškintas“, – parašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
Kiek anksčiau šeštadienį buvo pranešta, kad Ukrainos vakaruose esančiame Lvive buvo nušautas ukrainiečių įstatymų leidėjas, buvęs parlamento pirmininkas ir svarbus 2014-ųjų Maidano revoliucijos veikėjas A. Parubijus.
Pradėtas tyrimas dėl jo nužudymo, o generalinės prokuratūros pareiškime sakoma, kad užpuolikas ieškomas dėl tyčinės žmogžudystės.
Policija pranešė, kad auka žuvo nuo kulkų krušos, bet žuvusiojo vardo nepaskelbė. V. Zelenskis vėliau sakė, kad nužudytas žinomas politikas A. Parubijus, 2-ajame šio amžiaus dešimtmetyje dirbęs parlamento pirmininko poste, ir pasmerkė šį nusikaltimą kaip siaubingą žmogžudystę.
Pasak policijos, 54 metų A. Parubijus nuo sužeidimų mirė iškart, nusikaltimo vietoje.
Policijos pranešime sakoma, kad nusikaltimo motyvas kol kas neaiškus.
Ukrainiečių transliuotojas „Suspilne“, remdamasis anoniminiais šaltiniais, pranešė, kad politiką nušovęs asmuo buvo apsirengęs kaip pristatymo paslaugas teikiantis kurjeris ir važiavo elektriniu dviračiu.
A. Parubijus rėmė proeuropietišką 2004-ųjų Oranžinę revoliuciją ir 2014-ųjų Maidano revoliuciją, o 2016–2019 metais buvo Aukščiausiosios Rados pirmininkas.
