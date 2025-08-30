Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lvive nušautas buvęs Rados pirmininkas Andrijus Parubijus

Papildyta 13.46 val.
2025-08-30 13:27 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 13:27

Šeštadienį Lvive nušautas Andrijus Parubijus, buvęs Ukrainos Aukščiausiosios Rados pirmininkas. Žinomo politiko žmogžudystę tiria teisėsauga.

Lvive nušautas buvęs Rados pirmininkas Andrijus Parubijus (nuotr. ELTA)

Apie nusikaltimą Ukrainos policija ir prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė socialiniuose tinkluose.

22

Apie nusikaltimą Ukrainos policija ir prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė socialiniuose tinkluose.

Tyrime dalyvauja Nacionalinė policija, Lvivo srities policija ir Ukrainos saugumo tarnyba.

Policija pranešimą apie šūvius Lvive gavo greituoju pagalbos numeriu šeštadienio vidurdienį. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyras nuo šautinių žaizdų mirė įvykio vietoje dar iki atvykstant medikams.

Teisėsauga ėmėsi veiksmų, kad nustatytų šaulio tapatybę ir buvimo vietą. Daugiau informacijos apie nusikaltimą bus atskleista vadovaujantis kriminalinio proceso įstatymu.

Naujienų portalas rbc.ua praneša, kad įvykio vietoje rastos 7 tūtelės. 

Prezidentas V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė, kad informaciją apie nusikaltimą jam perdavė Ukrainos vidaus reikalų ministras Ihoris Klimenko ir generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenko.

Šalies vadovas išreiškė užuojautą mirusiojo šeimai ir draugams. A. Parubijui buvo 54 metai.

A. Parubijus buvo Ukrainos parlamento narys 2007-2019 m. Nuo 2016 m. balandžio 14 d. iki 2019 m. rugpjūčio 28 d. jis buvo Aukščiausiosios Rados pirmininku.

2002-2007 m. jis buvo Lvivo srities tarybos narys, atstovaujantis partiją „Mūsų Ukraina“, ir aktyvus Oranžinės revoliucijos dalyvis.

Revoliucija ėda savo vaikus
Revoliucija ėda savo vaikus
2025-08-30 13:51
Čia juk šitas personažas prisidėjo prie maidauno organizavimo, šitas prisidėjo prie žmonių sudeginimo odesos profsąjungų rūmuose 2014tais.
Pradžioj užkietėjus nacikė farion, dabar šitas... taip ir toliau.
Atsakyti
Eik tu eik tu ožini
Eik tu eik tu ožini
2025-08-30 14:12
Tavo "didžiavyris" jau guli patvory su 8 skylėm...
Atsakyti
Ko nejo i fronta?
Ko nejo i fronta?
2025-08-30 13:55
Galejo mirti fronte...
Atsakyti
