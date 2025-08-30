Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po dar vienos didelės atakos Zelenskis reikalauja naujų sankcijų Rusijai

2025-08-30 11:54 / šaltinis: ELTA
2025-08-30 11:54

Rusija toliau vykdo masines atakas ir bombarduoja Ukrainos miestus, todėl šios šalies prezidentas Volodymyras Zelenskis reikalauja įvesti naujas sankcijas. Naktį iš penktadienio į šeštadienį Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido apie 540 dronų, 8 balistines ir 37 kruizines raketas. 

NATO viršūnių susitikimas Hagoje (nuotr. SCANPIX)

„Naktį oro gynybos pajėgos ir skubios pagalbos tarnybos veikė daugelyje regionų. Nukentėjo Volynės, Dnipro, Donecko, Žitomiro, Zaporižios, Ivano Frakivsko, Kyjivo, Rivnės, Sumų, Charkivo, Chmelnickio, Čerkasų, Černivcių ir Černyhivo regionai. Kilo daug gaisrų, o labiausiai nukentėjo civilinė infrastruktūra – gyvenamieji namai ir komerciniai pastatai. Rusai paleido beveik 540 dronų 8 balistines raketas ir 37 kitų tipų raketas prieš civilius gyventojus“, – V. Zelenskis teigė žinutėje socialinėje platformoje „Telegram“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Zaporižioje rusai subombardavo penkių aukštų gyvenamąjį pastatą. V. Zelenskis patvirtino, kad mažiausiai vienas žmogus žuvo, o daugybė buvo sužeista, tarp jų ir vaikai.

Jis pabrėžė, kad Rusija jai skirtą laiką išnaudojo ne tam, jog pasiruoštų aukščiausio lygio vadovų susitikimui, bet tam, kad surengtų naujas masines atakas prieš Ukrainą. Todėl jis paragino tarptautinę bendruomenę paskelbti naujas sankcijas Rusijai.

„Matėme pasaulio atsaką į ankstesnę ataką. Tačiau dabar, kai Rusija dar kartą demonstruoja nepaisanti savo pažadų, mes tikimės tikrų veiksmų. (...) Vienintelis kelias, kaip vėl suteikti galimybę diplomatijai, yra griežtos priemonės prieš visus, kas finansuoja Rusijos kariuomenę ir efektyvios sankcijos prieš pačią Maskvą – sankcijos bankams ir energetikos sektoriui. Šis karas nesibaigs vien dėl politinių pareiškimų – reikia realių žingsnių. Tikimės JAV, Europos ir viso pasaulio veiksmų“, – pareiškė V. Zelenskis.

Kaip pranešta, Rusija pastarąją naktį įvykdė dar vieną masinę ataką prieš Ukrainą. Zaporižioje vienas žmogus žuvo, o 24 buvo sužeisti.

