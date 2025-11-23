Po neigiamų kalbų apie praeitį – prabilo pati Ginta Kubiliūtė: „Jaučiu pareigą išaiškinti situaciją“

Iš Kauno kilusi atlikėja, kuri nuo devynerių metų augo Lugane, Šveicarijoje, scenoje buvo žinoma kaip Eroso Ramazzotti ir Andrea Bocelli numylėtinė. Prieš pradedant muzikinę karjerą, lietuvė dirbo mados ir televizijos srityse.
Vis dėlto, 2014 metais Šveicarijoje gyvenančios G. Kubiliūtės gyvenime kilo nemalonių situacijų. Užsienio spauda skelbė, kad moteris galimai buvo susijusi su tuometinio Lugano savivaldybės tarybos patarėjo sukeltu skandalu.
Išdėstė savo poziciją
G. Kubiliūtė nusprendė nebetylėti ir išdėstyti savo poziciją portalui tv3.lt bei paaiškinti minėtas nemalonias detales.
„Pastarosiomis dienomis kai kuriuose žiniasklaidos pranešimuose pasirodė netikslios ir klaidinančios interpretacijos, kurios neatitinka realybės ir neatspindi mano vertybių bei profesinės karjeros. Jaučiu pareigą pagarbiai ir skaidriai išsiaiškinti situaciją.
Gimiau Lietuvoje ir visiškai pritariu dabartiniams laisvės, modernumo, europietiškos tapatybės principams bei vertybėms, apibūdinančioms mano šalies istoriją. Tai tauta, gebanti atsinaujinti ir sustiprinti savo kultūrinius bruožus po sudėtingų laikų. Nuo vaikystės su šeima persikėliau į Šveicariją dėl to meto politinio klimato ir aplinkybių, kurios kėlė grėsmę mūsų saugumui ir įsitikinimams, į visiškai kitą aplinką, nemokant kalbos, nepažįstant kultūros ir neturint jokio saugumo jausmo. Tai buvo iššūkis, reikalavęs stiprybės ir savarankiškumo, tačiau ši patirtis mane užgrūdino, užaugino ir suteikė tvirtumo.
Vėliau studijavau ir dirbau Jungtinėse Valstijose, Prancūzijoje ir Italijoje. Šios šalys buvo esminiai mano augimo etapai, o tarptautinė patirtis sustiprino manyje profesinę viziją, pagrįstą nepriklausomybe, sąžiningumu, pagarba, intelektine laisve ir vakarietiška vertybių sistema, principais, kurių tvirtai laikausi.
Nepaisant daugelio metų, praleistų užsienyje, Lietuva visada išliko mano pagrindiniu atskaitos tašku. Čia yra mano tapatybės pamatas ir šaknys.
Stebėti šalies augimą ir jos tarptautinį pripažinimą man yra pasididžiavimo priežastis ir motyvacija prisidėti prie jos vystymosi. Tikiuosi, kad ir kiti lietuviai pasaulyje galės grąžinti į šalį žinias, kompetencijas ir galimybes, stiprindami jos kultūrinį ir ekonominį potencialą.
Šiandien mano darbas ir projektai siekia įvertinti Baltijos šalių kultūrinę dinamiką šiuolaikiniu ir tarptautiniu požiūriu, skatinant atsakingą ir nepriklausomą turinį. Mano įsipareigojimas yra veikti profesionaliai, su pagarba ir prisidedant prie Lietuvos kultūrinio gyvybingumo. Atstovauti Lietuvą pasauliui man yra garbė.
Todėl prieš kelias dienas vykusio ELLE Gourmet pristatymo metu, kuriame dalyvavau dėl darbo reikalų, kilusio žiniasklaidos išpuolio nesitikėjau. Visos praeityje minėtos aplinkybės, turėjusios teisinį kontekstą, buvo visapusiškai išaiškintos kompetentingose institucijose prieš daugiau nei dešimtmetį. Oficialūs dokumentai, susiję su mano asmeniu, patvirtina, kad nėra jokių aktų ar procesų, galinčių kelti abejonių dėl mano veiklos teisingumo ar reputacijos.
Grįžimas prie tokių interpretacijų ir naujų naratyvų kūrimas, paremtas iškraipyta informacija, reiškia žingsnį atgal ir ignoruoja mūsų visuomenės, kuri šiandien yra demokratinė ir gerbia teisės principus, evoliuciją. Tai ne tik nepagarbu, bet ir sukuria žalingą precedentą tiems, kurie pasirenka grįžti į Lietuvą kurti projektų ir prisidėti prie šalies pažangos.
Tikiu, kad Lietuva auga kaip moderni, atvira ir teisinga valstybė. Tokia, kurioje kiekvienas profesionalas iš Lietuvos ar iš užsienio atvykęs – medikas, mokslininkas, menininkas ar kūrėjas – jaustųsi kviečiamas, o ne atgrasomas. Tikiu, kad mūsų jauna demokratija mokosi gerbti žodį, jo svorį ir jo tikrumą“, – atvirai teigė G.Kubiliūtė.
Primename, kad socialiniuose tinkluose moteris turi didžiulį kiekį sekėjų – „Instagram“ tinkle ją seka milijonas sekėjų.
Iš „Instagram“ turinio matyti ir glaudus moters bendradarbiavimas su „Elle Lithuania“.
