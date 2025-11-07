Naujas rekordas Kultūros ministerijoje, Brokas dirbo vos 4 dienas: „Pažiūrėkite į mano pavardę“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Audringa dalies visuomenės reakcija į kandidatus ir bet kokių jų preities detalių viešas narstymas supykdė I. Ruginienę. Premjerė priekaištauja, kad ankstesnės valdžios tokios kritikos lavinos nepatirdavo.
Tačiau politologai ir politikos apžvalgininkai atkerta premjerei, kad dėl to atsakinga tik ji pati, nes kandidatus į ministrus ar ministerijų vadovybę skyrė gerai nežinodama nei jų, nei jų praeities skeletų.
Neprisipažįsta, kas pasiūlė A. Broko kandidatūrą
Aleksandras Brokas jau kelios dienos kaip dirbo kultūros viceministru, bet kaip jis ten atsirado – visuomenė aiškaus atsakymo neturi.
„Buvo paimtas iš visos visuomenės, iš kultūros visuomenės“, – iš pradžių tvirtino R. Žemaitaitis.
R. Žemaitaitis sako, kad viceministrus rinko visa koalicija. Suprask, Žemaitaitis ir Ruginienė.
Socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nuo šio klausimo atsiriboja.
„Jis su manimi tai tikrai nederino. Jeigu ir derino su kažkuo, tai belieka su premjere“, – sakė M. Sinkevičius.
I. Ruginienė taip pat ginasi, kad kultūros ministerijai, kurią socdemai išdidžiai neva perėmė prieš beveik mėnesį, viceministrų R. Žemaitaitis neieškojo.
„Ne, ne Remigijus Žemaitaitis atnešė“, – teigė I. Ruginienė.
A. Brokas teisinasi, kad jis ne R. Žemaitaičio žmogus – esą pats ėmė ir pasisiūlė. Jeigu aplinkybės, kaip A. Brokas atsirado ministerijoje – mįslė, jo praeitis tarsi ant delno.
„Pažiūrėkite į mano pavardę, man niekada neteko ateiti į situaciją, kur nebūtų kokio broko“, – dar prieš keletą dienų jokavo į istoriją įsirašęs politikas.
Lankėsi Rusijoje
Justinas Tomkus su Aleksandru Broku praėjusį kovą derino interviu su Baltarusijos diktatoriumi Aliaksandru Lukašenka. Pats Brokas A. viešai yra pripažinęs, kad lankėsi Rusijoje po Krymo aneksijos. Pats A. Brokas teigia, kad atsistatydina iš viceministro pareigų dėl kilusių spekuliacijų.
Pasitraukdamas iš pareigų A. Brokas kartu ir pagerino naują rekordą kultūros ministerijoje – ten dirbo trumpiausiai – viso labo keturias dienas. Ankstesnis žaibiško darbo rekordas – 7 dienos kultūros ministro poste priklausė aušriečiui Ignotui Adomavičiui. Dalies visuomenės ypatingai kruopštus domėjimasis naujais politikos talentais šioje Vyriausybėje papiktino premjerę I. Ruginienę.
„Man tikrai labai gaila, kad viešoje erdvėje ne tik viceministrai yra taip detaliai narstomi. Būsimas krašto apsaugos ministerijos ministras, kandidatas į ministrus irgi detaliai aptarinėjamas“, – akcentavo premjerė.
„Aukos tas sindromas tam tikra prasme yra suprantamas, nes tu tiesiog neturėjai tiek patirties, dėmesio ir tau atrodo, kad visas dėmesys dabar sutelktas į tave“, – pastebėjo Kauno technikos universiteto dekanas, politologas Ainius Lašas.
Apžvalgininko Vytauto Bruverio Ruginienės nuogąstavimai nestebina – esą tai dažnas reiškinys Lietuvos politikoje.
„Ypatingai aktyviai, ypatingai garsiai dėl to skųsdavosi tos valdžios, raudodavosi tos valdžios, kurios būdavo mažiausiai pasiruošusios valdžiai“, – svarstė V. Bruveris.
Socialdemokratai sulaukia daugiau kritikos, nei ankstesnės valdžios
Ruginienės Vyriausybė dar skaičiuoja tik antrą mėnesį, tačiau iki šiol galinčių pareigas eiti dviejų ministerijų vadovų nesugebėjo surasti. Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo ministerijos vadovė. Krašto apsaugai – vidaus reikalų ministras. O kai kurie siūlomi kandidatai į ministerijų vadovybes arba nepraeina prezidento filtro, arba poste išbūna vos kelias dienas.
„Dažnai kandidatai ateina su labai egzotinėmis uodegomis. Ir tada, be abejo, tai yra žiniasklaidai kaip širšėms medus“, – pastebėjo A. Lašas.
„Neprisimenu nė vienos Vyriausybės, kuri buvo taip detaliai narstoma“, – teigė I. Ruginienė.
Praėjusioje konservatorių Vyriausybėje ypač daug dėmesio sulaukė Monikos Navickienės vyro verslo istorija, kuri tęsėsi net konservatoriams pralaimėjus rinkimus ir į valdžią atėjus socdemams.
„Nesu tikras, ar taip kandidatai nuodugniai buvo nagrinėjami, jų praeitis ne pastarųjų metų, o penkiolikos metų perspektyvoje. Tai mes vienintelį dalyką pastebime – kad domėjimasis procesu vyksta intensyviau, nei buvo praeity“, – naujas tendencijas tikino pastebintis M. Sinkevičius.
Vis dėlto politologas A. Lašas pripažįsta, kad pastaruoju metu socialdemokratai sulaukia tikrai daugiau kritikos, nei ankstesnės valdžios. Bet esą dėmesys sukasi tik apie dvi ministerijas – kultūros ir krašto apsaugos. O dėl kitų ministerijų Vilniaus interneto burbule ypatingo narstymo, bent kolkas nematyti.
Dėl kritikos Vyriausybei nuogąstaujantiems socdemams, apžvalgininkas V. Bruveris turi tik vieną patarimą.
„Patys žmonės, jeigu jie turi skeletų spintoje, tai jau geriau neina į politiką“, – pridūrė V. Bruveris.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.