NBA legenda po šio sezono baigs karjerą

2025-11-22 19:18 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-22 19:18

Legendinis Chrisas Paulas nusprendė – šis sezonas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) jam paskutinis.

Ch.Paului šie metai paskutiniai (Scanpix nuotr.)

Legendinis Chrisas Paulas nusprendė – šis sezonas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) jam paskutinis.

0

Šiuo metu jis žaidžia 21-ąjį savo sezoną NBA, kur atstovauja Los Andželo „Clippers“ ekipai. Ten jis per 14 minučių pelno 2,5 taško, atkovoja 1,8 kamuolio ir atlieka 3,3 perdavimo.

40 metų 183 cm ūgio įžaidėjas karjerą pradėjo Naujojo Orleano „Hornets“ ekipoje, vėliau kėlėsi į „Clippers“, Hjustono „Rockets“, Oklahomos „Thunder“, Fynikso „Suns“, San Fransisko „Golden State Warriors“, San Antonijaus „Spurs“.

Daugiausiai metų – po šešerius – jis praleido „Hornets“ ir „Clippers“ sudėtyje.

Ch.Paulas 12 kartų žaidė NBA „Visų žvaigždžių“ savaitgalio rungtynėse, kartą tapo MVP. Penkis metus jis lyderiavo NBA pagal rezultatyvius perdavimus, šešis – pagal perimtus kamuolius.

Tiesa, čempionu tapti taip ir nepavyko.

