 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
45
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Paaiškėjo, su kuo renginyje pozavo Aleksandras Brokas: gražuolė garsėjo prabangiu gyvenimo būdu

2025-11-21 20:48 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 20:48

Lapkričio 4 dieną Kultūros ministerija paskelbė, kad darbą pradėjo trys viceministrai. Vienas iš jų – Aleksandras Brokas, apie kurį labai greitai iškilo pribloškiančios praeities detalės. Pradirbęs viso labo 4 dienas, galiausiai jis atsistatydino. Dabar A. Brokas buvo pastebėtas vakarėlyje Vilniuje su pramogų pasaulio žvaigždėmis ir pozavo su žavia moterimi.

Aleksandras Brokas, Gintarė Kubiliūtė (nuotr. soc. tinklų, nuotr. Dariaus Kučio)

Lapkričio 4 dieną Kultūros ministerija paskelbė, kad darbą pradėjo trys viceministrai. Vienas iš jų – Aleksandras Brokas, apie kurį labai greitai iškilo pribloškiančios praeities detalės. Pradirbęs viso labo 4 dienas, galiausiai jis atsistatydino. Dabar A. Brokas buvo pastebėtas vakarėlyje Vilniuje su pramogų pasaulio žvaigždėmis ir pozavo su žavia moterimi.

REKLAMA
45

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paaiškėjo, kad kartu nuotraukose užfiksuota moteris – Lietuvos ir Šveicarijos modelis, dainininkė Gintarė Kubiliūtė.

REKLAMA
REKLAMA

Socialiniuose tinkluose moteris turi didžiulį kiekį sekėjų: Instagram ją seka miijonas sekėjų.

REKLAMA

Kaip galima matyti iš į socialinį tinklą keliamo turinio, Gintarė glaudžiai bendradarbiauja su Elle Lithuania.

Gintarė modeliu dirbo įvairiose šalyse, taip pat aktyviai siekė ir dainininkės karjeros.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Nuna
Nuna
2025-11-21 21:23
Dabar jau pobaisė.
Atsakyti
Jo
Jo
2025-11-21 21:07
Vienas kito verti.
Atsakyti
Ojaij
Ojaij
2025-11-22 00:30
Veidas plastinių operacijų sužalotas ! Baisi!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (45)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų