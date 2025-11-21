 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

4 dienas ministerijoje pradirbęs Aleksandras Brokas užfiksuotas vakarėlyje: šalia jo – žinoma dama

2025-11-21 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 11:55

Lapkričio 4 dieną Kultūros ministerija paskelbė, kad darbą pradėjo trys viceministrai. Vienas iš jų – Aleksandras Brokas, apie kurį labai greitai iškilo pribloškiančios praeities detalės. Pradirbęs viso labo 4 dienas, galiausiai jis atsistatydino. Dabar A. Brokas buvo pastebėtas vakarėlyje Vilniuje su pramogų pasaulio žvaigždėmis.

145

Vakar Vilniuje, žinomiausi Lietuvos pramogų, verslo, kultūros bei gastronomijos pasaulio žmonės rinkosi į ypatingą šventę – pirmojo Lietuvoje „ELLE Gourmet“ žurnalo pristatymą.

Pristatytas pirmasis Lietuvoje ELLE GOURMET žurnalas
Pastebėtas su žinoma dama

Iškilmingas renginys vyko ypatingoje vietoje – netrukus duris atversiančioje elegantiškoje desertinėje „Cafe de Pacai“, kuri jau pirmąjį vakarą tapo tikru stiliaus ir skonio atradimu.

Tarp daugybės žinomų žmonių, čia buvo pastebėtas ir A. Brokas. Fotografų užfiksuotuose kadruose jį galima pamatyti ne vieną – vyras pozavo su moterimi. Ji – atlikėja, modelis Ginta Kubiliūtė.

A. Brokas žiniasklaidoje buvo minimas ne kiek dėl nuopelnų už kūrybą, o dėl garsių moterų jo gyvenime – meilės istorijų ir skyrybų.

Pastaroji – santuoka su „Misis Lietuva“ nugalėtoja Grete Brokiene – nutrūko šių metų rugpjūčio pabaigoje. Po aštuonerių bendro gyvenimo metų pora išsiskyrė abipusiu sutarimu.

Aleksandras ir Gretė susituokė 2017 metų rugsėjį. Pora turi du vaikus.

Iki santuokos su Grete, A. Brokas ilgus metus artimai bendravo su dainininke ir verslininke Kristina Ivanova. Jų septynių metų trukmės romanas baigėsi 2016-aisiais.

K. Ivanova 2018 metais vienoje televizijos laidoje apie nutrūkusius santykius atviravo: „Mes buvom susižadėję, pradėję planuoti vestuves... Tiesą pasakius, aš manau, kad net ir be vestuvių, mūsų santykius galima pavadinti santuoka, tik neoficialia.“

Primename, kad A. Brokas buvo vedęs ir  anksčiau – jo žmona buvo Inga Brokė. Net ir po išsiskyrimo, pora išlaikė šiltus santykius: pavyzdžiui, 2016 metais, praėjus septyneriems metams po skyrybų, vyras ją palaikė, kai ji atidarė savo parduotuvę.

f
f
2025-11-21 12:21
zinoma atlikeja.modelis-kur zinoma,kam zinoma?
Daiva
Daiva
2025-11-21 12:43
oi, kaip tragiškai abu atrodo...
zimagoras
zimagoras
2025-11-21 12:31
Broką ne tik fiksuoti reikia, bet ir ištaisyti.
