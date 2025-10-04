Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Rubenui Amorimui iškilo grėsmė palikti „Manchester United“

2025-10-04 09:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 09:55

Rubeną Amorimą palaikančių „Manchester United“ vadovų kantrybė baigiasi – portugalo ateitis klube gali paaiškėti jau po artėjančio mačo su „Sunderland“.

Rubenas Amorimas | Scanpix nuotr.

Rubeną Amorimą palaikančių „Manchester United“ vadovų kantrybė baigiasi – portugalo ateitis klube gali paaiškėti jau po artėjančio mačo su „Sunderland“.

REKLAMA
0

Prasta sezono pradžia, trys pralaimėjimai per šešerias rungtynes ir vis augantis spaudimas iš rėmėjų bei sirgalių verčia klubo savininkus intensyviai svarstyti, ar R. Amorimui bus leista eiti darbą toliau jei „Old Trafford“ publika išvys dar vieną fiasko. „Niekas nėra naivus, – spaudos konferencijoje atviravo pats R. Amorimas. – Suprantame, kad reikia rezultatų reikia norint tęsti projektą. Ateina toks taškas, kai situacija tampa neįmanoma – tai labai didelis klubas, daug rėmėjų, du savininkai. Balansas labai sunkus.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paklaustas apie galimą atleidimą ir spaudimą prieš rungtynes su „Sunderland“, R. Amorimas neslėpė suprantantis, kad gali būti atleistas.

REKLAMA
REKLAMA

„Reikia tik dar vienų rungtynių – jei laimėsime, bus daugiau vilties, o jei ne, viskas keisis. Mane skaudina pralaimėjimai, o ne galimybė netekti darbo. Futbole viskas sprendžiama rezultatais.“

REKLAMA

Viešojoje erdvėje dažnėjančios diskusijos apie naują trenerį ir galimą pokyčių bangą „United“ stovykloje rodo, kad pasitikėjimas R. Amorimu yra minimalus – šis savaitgalis gali tapti paskutiniu portugalo metuose prie „Raudonųjų velnių“ vairo. Kaip kažkada atsitiko O. G. Solskjaerui po nesėkmės prieš „Watford“, dabar istorija gali pasikartoti, o neigiama serija tapti paskutiniu argumentu pokyčiams. Po prasto starto Anglijos „Premier“ lygoje ir serijos nuviliančių rezultatų klubo vadovai viešai nekalba apie atleidimo galimybę, tačiau užkulisiuose signalizuoja aiškiai: dar vienas pralaimėjimas – ir portugalas gali netekti pareigų. Teigiama, kad vadovai svarstys pokyčius dar iki rinktinių pertraukos, kad naujajam specialistui liktų laiko pasiruošti akistatai su „Liverpool“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų