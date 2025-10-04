Rubenui Amorimui iškilo grėsmė palikti „Manchester United“

Prasta sezono pradžia, trys pralaimėjimai per šešerias rungtynes ir vis augantis spaudimas iš rėmėjų bei sirgalių verčia klubo savininkus intensyviai svarstyti, ar R. Amorimui bus leista eiti darbą toliau jei „Old Trafford“ publika išvys dar vieną fiasko. „Niekas nėra naivus, – spaudos konferencijoje atviravo pats R. Amorimas. – Suprantame, kad reikia rezultatų reikia norint tęsti projektą. Ateina toks taškas, kai situacija tampa neįmanoma – tai labai didelis klubas, daug rėmėjų, du savininkai. Balansas labai sunkus.“
Paklaustas apie galimą atleidimą ir spaudimą prieš rungtynes su „Sunderland“, R. Amorimas neslėpė suprantantis, kad gali būti atleistas.
„Reikia tik dar vienų rungtynių – jei laimėsime, bus daugiau vilties, o jei ne, viskas keisis. Mane skaudina pralaimėjimai, o ne galimybė netekti darbo. Futbole viskas sprendžiama rezultatais.“
Viešojoje erdvėje dažnėjančios diskusijos apie naują trenerį ir galimą pokyčių bangą „United“ stovykloje rodo, kad pasitikėjimas R. Amorimu yra minimalus – šis savaitgalis gali tapti paskutiniu portugalo metuose prie „Raudonųjų velnių“ vairo. Kaip kažkada atsitiko O. G. Solskjaerui po nesėkmės prieš „Watford“, dabar istorija gali pasikartoti, o neigiama serija tapti paskutiniu argumentu pokyčiams. Po prasto starto Anglijos „Premier“ lygoje ir serijos nuviliančių rezultatų klubo vadovai viešai nekalba apie atleidimo galimybę, tačiau užkulisiuose signalizuoja aiškiai: dar vienas pralaimėjimas – ir portugalas gali netekti pareigų. Teigiama, kad vadovai svarstys pokyčius dar iki rinktinių pertraukos, kad naujajam specialistui liktų laiko pasiruošti akistatai su „Liverpool“.
