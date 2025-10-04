Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Prieš titulinę „UFC 320“ kovą – paskutinė Pereiros ir Ankalajevo akistata

2025-10-04 09:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-04 09:47

Magomedas Ankalajevas yra UFC pussunkio svorio kategorijos čempionas, tačiau tai dar nereiškia, kad Las Vegaso publika jį palaikys.

Marebas Dvališvili ir Alexas Pereira | „Stop“ kadras

Magomedas Ankalajevas yra UFC pussunkio svorio kategorijos čempionas, tačiau tai dar nereiškia, kad Las Vegaso publika jį palaikys.

REKLAMA
0

Prieš pirmąjį titulo gynimą „UFC 320“ turnyre M. Ankalajevas sulaukė gausių švilpimų ceremoninių svėrimų metu, kuomet stojo akis į akį su Alexu Pereira.

Pirmame susitikime M. Ankalajevas neleido A. Pereirai daug ko nuveikti stovėsenoje ir galiausiai iškovojo pergalę vieningu teisėjų sprendimu, tapdamas čempionu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. Ankalajevas pažadėjo dar kartą padaryti tą patį ir pareiškė, kad visi, kurie skanduoja A. Pereiros vardą, šeštadienio vakarą bus labai liūdni.

REKLAMA
REKLAMA

„Žodžiai baigėsi, – miniai šaukė M. Ankalajevas. – Visi šie žmonės rytoj verks!“

Tuo metu A. Pereirai, kuris buvo apsirengęs sau įprastą pilną ceremoninę aprangą, buvo būdinga ramybė. Pastarosiomis savaitėmis tarp šių dviejų atletų tvyrojusi įtampa dar labiau sustiprėjo, o A. Pereirai tai yra galimybė atkeršyti už pralaimėjimą M. Ankalajevui ir susigrąžinti UFC pussunkio svorio kategorijos čempiono titulą.

REKLAMA

„Turiu pasakyti tik vieną dalyką, – į minią kreipėsi A. Pereira. – Šis vyrukas sumokės už viską, ką jis pasakė ir ką žmonės sakė jo vardu. Jis nebegali daugiau slėptis.“

Po ilgos kelionės iki titulo šanso dėl jo kovoti sulaukė Cory Sandhagenas. Nors jis trokšta iškovoti čempiono diržą, tačiau taip pat pabrėžė, kad jam svarbūs ir nuopelnai, kurie ateitų nugalėjus tokį pripažintą ir gerbiamą atletą kaip dabartinis UFC lengviausio svorio kategorijos čempionas Marebas Dvališvili.

REKLAMA
REKLAMA

„M. Dvališvili nusipelno visos pagarbos pasaulyje, bet visi išlaikykite tą pačią energiją, kuria kalbėjote visą savaitę, kad M. Dvališvili yra visų laikų geriausias ir kad jis nenugalimas, – sakė C. Sandhagenas. – Išlaikykite tą energiją, nes noriu, kad sekmadienį jūs kalbėtumėte apie viską po to, kai aš jį įveiksiu.“

M. Dvališvili atsakė paprastai.

„Esu tiesiog pasiruošęs, – sakė M. Dvališvili. – Mano tikslas – jį nokautuoti, bet, žinoma, esu pasiruošęs viskam. Rytoj aš laimėsiu.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„UFC 320“ turnyras Lietuvoje bus rodomas 5 val. sekmadienio ryto, o tiesioginę pagrindinių kovų transliaciją galėsite stebėti Go3 televizijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų