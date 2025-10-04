Prieš titulinę „UFC 320“ kovą – paskutinė Pereiros ir Ankalajevo akistata

Prieš pirmąjį titulo gynimą „UFC 320“ turnyre M. Ankalajevas sulaukė gausių švilpimų ceremoninių svėrimų metu, kuomet stojo akis į akį su Alexu Pereira.
Pirmame susitikime M. Ankalajevas neleido A. Pereirai daug ko nuveikti stovėsenoje ir galiausiai iškovojo pergalę vieningu teisėjų sprendimu, tapdamas čempionu.
M. Ankalajevas pažadėjo dar kartą padaryti tą patį ir pareiškė, kad visi, kurie skanduoja A. Pereiros vardą, šeštadienio vakarą bus labai liūdni.
„Žodžiai baigėsi, – miniai šaukė M. Ankalajevas. – Visi šie žmonės rytoj verks!“
Tuo metu A. Pereirai, kuris buvo apsirengęs sau įprastą pilną ceremoninę aprangą, buvo būdinga ramybė. Pastarosiomis savaitėmis tarp šių dviejų atletų tvyrojusi įtampa dar labiau sustiprėjo, o A. Pereirai tai yra galimybė atkeršyti už pralaimėjimą M. Ankalajevui ir susigrąžinti UFC pussunkio svorio kategorijos čempiono titulą.
„Turiu pasakyti tik vieną dalyką, – į minią kreipėsi A. Pereira. – Šis vyrukas sumokės už viską, ką jis pasakė ir ką žmonės sakė jo vardu. Jis nebegali daugiau slėptis.“
THE TALKING IS OVER. TIME FOR PEREIRA-ANKALAEV II 🤫⏳ #UFC320 pic.twitter.com/BzesP9GcjP— ESPN MMA (@espnmma) October 4, 2025
Po ilgos kelionės iki titulo šanso dėl jo kovoti sulaukė Cory Sandhagenas. Nors jis trokšta iškovoti čempiono diržą, tačiau taip pat pabrėžė, kad jam svarbūs ir nuopelnai, kurie ateitų nugalėjus tokį pripažintą ir gerbiamą atletą kaip dabartinis UFC lengviausio svorio kategorijos čempionas Marebas Dvališvili.
„M. Dvališvili nusipelno visos pagarbos pasaulyje, bet visi išlaikykite tą pačią energiją, kuria kalbėjote visą savaitę, kad M. Dvališvili yra visų laikų geriausias ir kad jis nenugalimas, – sakė C. Sandhagenas. – Išlaikykite tą energiją, nes noriu, kad sekmadienį jūs kalbėtumėte apie viską po to, kai aš jį įveiksiu.“
M. Dvališvili atsakė paprastai.
„Esu tiesiog pasiruošęs, – sakė M. Dvališvili. – Mano tikslas – jį nokautuoti, bet, žinoma, esu pasiruošęs viskam. Rytoj aš laimėsiu.“
„UFC 320“ turnyras Lietuvoje bus rodomas 5 val. sekmadienio ryto, o tiesioginę pagrindinių kovų transliaciją galėsite stebėti Go3 televizijoje.
Merab looks to continue his dominant reign in the bantamweight division on Saturday night 👀 #UFC320 pic.twitter.com/z2ZArTBUqv— ESPN MMA (@espnmma) October 4, 2025
