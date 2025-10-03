Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

„UFC 320“ svėrimai: patvirtintos abi titulinės kovos

2025-10-03 19:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-03 19:32

Šeštadienį Las Vegase ant svarstyklių lipo visi 28 „UFC 320“ turnyro dalyviai, o patys pirmieji tai padarė titulinių kovų dalyviai.

Alexas Pereira ir Magoedas Ankalajevas | „Stop“ kadras

Šeštadienį Las Vegase ant svarstyklių lipo visi 28 „UFC 320“ turnyro dalyviai, o patys pirmieji tai padarė titulinių kovų dalyviai.

0

Pagrindinėje vakaro kovoje į narvą stos pussunkio svorio kategorijos čempionas Magomedas Ankalajevas ir revanšo siekiantis Alexas Pereira.

Kovo mėnesį vykusią dvikovą laimėjo M. Ankalajevas ir atėmė diržą iš A. Pereiros.. Pagrindinės kovos dalyviai negalėjo viršyti 205 svarų (93 kg) svorio limito ir abu svėrė net šiek tiek mažiau – po 204,5 svarus (92,7 kg).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitoje titulinėje kovoje lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) čempionas Merabas Dvališvili trečią kartą karjeroje gins čempiono titulą, o šį kartą jo varžovas bus Cory Sandhagenas.

Šių kovotojų svoris skyrėsi per pusę svaro – M. Dvališvili svėrė lygiai 135 svarus (61,2 kg), o C. Sandhagenas – 134,5 svarus (61 kg).

Visgi verta pažymėti, kad M. Dvališvili pirmuoju bandymu buvo šiek tiek per sunkus, tačiau atnešus širmą ir išsirengus nuogai – svoris buvo patvirtintas.

Ceremoniniai „UFC 320“ turnyro dalyvių svėrimai vyks 3 val. nakties iš penktadienio į šeštadienį.

Pagrindinė programa

Magomedas Ankalajevas (92,7 kg) – Alexas Pereira (92,7 kg)

Merabas Dvališvili (61,2 kg) – Cory Sandhagenas (61 kg)

Jiri Prochazka (93,4 kg) – Khalilas Rountree (93 kg)

Joshas Emmettas (66,2 kg) – Youssefas Zalalas (66,2 kg)

Abusas Magomedovas – Joe Pyferis (84,4 kg)

Preliminarios kovos

Ateba Gautier (84,4 kg) – Trestonas Vinesas (84 kg)

Edmenas Šahbazyanas (84,1 kg) – Andre Munizas (84,1 kg)

Chrisas Gutierrezas (61,7 kg) – Faridas Bašaratas (61,7 kg)

Danielis Santosas (68,5 kg) – Joo Sang Yoo (69,1 kg)

Ankstyvosios preliminarios kovos

Macy Chiasson (61,2 kg) – Jana Santos (61,2 kg)

Patchy Mixas (61,7 kg) – Jakubas Wiklaczis (61,7 kg)

Punahele Sorianas – Nikolajus Veretennikovas

Ramizas Brahimajus (77,3 kg) – Austinas Vanderfordas (77,3 kg)

Veronica Hardy (56,9 kg) – Brogan Walker (56,5 kg)

