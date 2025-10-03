„UFC 320“ svėrimai: patvirtintos abi titulinės kovos

Pagrindinėje vakaro kovoje į narvą stos pussunkio svorio kategorijos čempionas Magomedas Ankalajevas ir revanšo siekiantis Alexas Pereira.
Kovo mėnesį vykusią dvikovą laimėjo M. Ankalajevas ir atėmė diržą iš A. Pereiros.. Pagrindinės kovos dalyviai negalėjo viršyti 205 svarų (93 kg) svorio limito ir abu svėrė net šiek tiek mažiau – po 204,5 svarus (92,7 kg).
Kitoje titulinėje kovoje lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) čempionas Merabas Dvališvili trečią kartą karjeroje gins čempiono titulą, o šį kartą jo varžovas bus Cory Sandhagenas.
Šių kovotojų svoris skyrėsi per pusę svaro – M. Dvališvili svėrė lygiai 135 svarus (61,2 kg), o C. Sandhagenas – 134,5 svarus (61 kg).
Visgi verta pažymėti, kad M. Dvališvili pirmuoju bandymu buvo šiek tiek per sunkus, tačiau atnešus širmą ir išsirengus nuogai – svoris buvo patvirtintas.
Ceremoniniai „UFC 320“ turnyro dalyvių svėrimai vyks 3 val. nakties iš penktadienio į šeštadienį.
Pagrindinė programa
Magomedas Ankalajevas (92,7 kg) – Alexas Pereira (92,7 kg)
Merabas Dvališvili (61,2 kg) – Cory Sandhagenas (61 kg)
Jiri Prochazka (93,4 kg) – Khalilas Rountree (93 kg)
Joshas Emmettas (66,2 kg) – Youssefas Zalalas (66,2 kg)
Abusas Magomedovas – Joe Pyferis (84,4 kg)
Preliminarios kovos
Ateba Gautier (84,4 kg) – Trestonas Vinesas (84 kg)
Edmenas Šahbazyanas (84,1 kg) – Andre Munizas (84,1 kg)
Chrisas Gutierrezas (61,7 kg) – Faridas Bašaratas (61,7 kg)
Danielis Santosas (68,5 kg) – Joo Sang Yoo (69,1 kg)
Ankstyvosios preliminarios kovos
Macy Chiasson (61,2 kg) – Jana Santos (61,2 kg)
Patchy Mixas (61,7 kg) – Jakubas Wiklaczis (61,7 kg)
Punahele Sorianas – Nikolajus Veretennikovas
Ramizas Brahimajus (77,3 kg) – Austinas Vanderfordas (77,3 kg)
Veronica Hardy (56,9 kg) – Brogan Walker (56,5 kg)
