TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Pirmas smūgis: „Žalgiris“ neatsilaikė Belgrado pragare

2025-10-14 23:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-14 23:00

Kauno „Žalgirio“ (3-1) krepšininkai ketvirtosios pergalės Eurolygoje neiškovojo – Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 79:88 krito prieš Belgrado „Crvena Zvezda“ (2-2) ekipą.

113

„Monaco“, „Fenerbahče“ ir „Bayern“ – šias tris komandas per pirmus tris Eurolygos turus nugalėję „Žalgirio“ krepšininkai rikiavosi pirmi turnyro lentelėje, bet pralaimėjimas gali iš šios pozicijos Lietuvos čempionus išstumti.

Ši Eurolygos savaitė – dviguba. Ketvirtadienį „Žalgiris“ namuose priims Milano „Olimpia“ ekipą.

Donatas Motiejūnas varžovams per 20 minučių pelnė 13 taškų (4/6 dvit., 1/1 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 kamuolius, 2 – perėmė, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, provokavo 5 pražangas, 2 sykius prasižengė ir rinko 19 naudingumo balų.

Tai buvo pirmos rungtynės Belgrade Sašai Obradovičiui. 

„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 24 (7 atk. kam., 5 per. kam., 34 n.b.), Chima Moneke ir Donatas Motiejūnas – po 13, Semi Ojeleye 10, Ebuka Izundu 9.

„Žalgiris“: Maodo Lo (3/4 trit., 1/5 dvit., 5 kld.) ir Arnas Butkevičius – po 14, Sylvainas Francisco 13 (1/8 trit., 7 rez. perd., 17 n.b.), Nigelas Williamsas-Gossas 11 (6 atk. kam.), Mosesas Wrightas 9, Laurynas Birutis 8.

Rungtynių eiga.

Nigelas Williamsas-Gossas ir Laurynas Birutis truktelėjo į priekį žalgiriečius (6:2), nors D.Motiejūnas netrukus atsidarė taškais. Belgrado klubas laikėsi šalia (7:10), tačiau Arnas Butkevičius smeigė tritaškį, dar vieną šovė ir Sylvainas Francisco – 16:7. Spurtu šeimininkai vėl artėjo (15:20), juos tempė Chima Moneke, tačiau po pirmojo kėlinio „Žalgiris“ liko priekyje – 27:23.

Semi Ojeleye buvo išlyginęs rezultatą (27:27), tačiau Mosesas Wrightas greitai gražino persvarą kauniečiams. Skirtumas vėl augo (34:28), o Maodo Lo paleido tritaškį – 37:28. D. Motiejūnas pelnė reikalingus taškus Belgrado ekipai (34:37), tuo tarpu žalgiriečiai klydo. Būtent lietuvis sugrąžino lygybę (37:37), o baudų metimais „Crvena Zvezda“ ėmė pirmauti – 39:37. Galiausiai po antro ketvirčio šeimininkai turėjo trapų pranašumą – 45:39.

Po didžiosios pertraukos A. Butkevičius skirtumą rėžė iki trijų taškų (43:45), jam atsakė D. Motiejūnas, bet taiklus buvo ir N. Williamsas-Gossas – 45:48. Laurynas Birutis deficitą tirpdė iki taško (49:50), bet iniciatyvos perimti nepavyko. „Crvena Zvezda“ vėl padidino atotrūkį (55:51), tačiau Edgaras Ulanovas smeigė tritaškį (54:55), kai liko pora minučių. Ketvirčio gale N. Williamsas-Gossas grąžino „Žalgiriu“ trapų pranašumą – 58:57.

Maodo Lo smeigė labai reikalingą tritaškį (64:61), kuris leido „Žalgiriui“ jaustis kiek užtikrinčiau. J.Nwora ėmė gelbėti šeimininkus (66:65), o po nesėkmingos atakos ir kovos dėl kamuolio pražanga fiksuota S.Francisco. J.Nwora toliau tempė į priekį Belgrado ekipą (70:67), o žalgiriečiai vėl klydo. A.Butkevičius deficitą tirpdė (69:70), tiesa, neilgam, nes indėlį įnešė Dejanas Davidovacas – 74:69. S.Ojeleye tempė „Crvena Zvezda“ pergalės link (77:69), bet N.Williamsas-Gossas išlaikė „Žalgirį“ kovoje – 72:77. Liko pustrečios minutės, bet dėjimais ir baudų metimais šeimininkai praktiškai pergalę tvirtino. Likus 70 sekundžių atsilikimas siekė 6 taškus (76:82), bet jis buvo nebepanaikinamas.

Jjj
Jjj
2025-10-14 22:38
Ko ten motiejunas issiviepes uz slava rossija ploja…..krw didesnis vaflis nei tratas
Atsakyti
Lietuvis
Lietuvis
2025-10-14 23:11
Motiejūnai, esi apgailėtinas vatnikas suskis
Atsakyti
tai parašyk......
tai parašyk......
2025-10-14 18:34
skundą i FIBA,moliau.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (113)
