„Maccabi“ po Blatto šūvio dramatiškai palaužė „Real“

Lemiamas ketvirtis klostėsi permainingai – likus žaisti 4 minutes Lonnie Walkeris atitolino šeimininkus iki 8 taškų (85:77), o likus pustrečios minutės Romanas Sorkinas dėjimu tvirtino komandos persvarą – 88:82, bet „Real“ niekur nesitraukė. Likus pusantros minutės Facundo Campazzo greitoje atakoje smeigė tritaškį (87:88), Tamiras Blattas pataikė vieną baudą, o Trey Lylesas lygino rezultatą – 89:89.
Kitoje atakos pusėje L.Walkeris buvo netikslus, Theo Maledonui su sirena tritaškio nepavyko įmesti, bet kovodamas pražangą išprovokavo F.Campazzo, kuris ir sumetė abi baudas 91:89. „Maccabi“ išsigelbėjimui turėjo 25 sekundes: L.Walkerio tritaškis buvo netikslus, bet kamuolys aikštę paliko nuo Mario Hezonjos, o labai tolimą šūvį pataikė T.Blattas. Sergio Scariolo paprašė pertraukėlės, likus žaisti 4 sekundes, bet M.Hezonjos dvitaškis tikslo nepasiekė.
Pergalingas T.Blatto šūvis:
Pirmoje rungtynių pusėje vyko L.Walkerio šou – amerikietis per du kėlinius sumetė 23 taškus, pataikydamas visus 5 tritaškius, o vienas iš jų buvo su antro kėlinio sirena – 57:48.
Apskritai „Maccabi“ per antrą kėlinį iš viso pelnė 40 taškų ir perėmė rungtynių kontrolę, nors po pirmųjų 10 minučių turėjo dviženklį deficitą – 17:27.
Po pertraukos atrodė, kad „Maccabi“ kontroliuoja rungtynes, bet „Real“ trečiąjį kėlinį užbaigė atkarpą 9:0 ir grįžo į kovą – 74:76.
Iš viso L.Walkeris per 33 minutes surinko 27 taškus (5/10 trit.), 4 rezultatyvius perdavimus ir 25 naudingumo balus.
„Maccabi“: Lonnie Walkeris 27 (5/10 trit., 25 naud.), Romanas Sorkinas 21 (9/11 dvit., 30 naud.), O'shae Brissettas 18, Tamiras Blattas 12 (9 rez. perd.).
„Real“: Mario Hezonja 24 (9 atk. kam.), Trey Lylesas 16 (10 atk. kam., 29 naud.), Facundo Campazzo 14, Usmanas Garuba 12, Theo Maledonas 11.
