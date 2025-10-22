Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

11 sezonų NBA praleidusiam gynėjui – didžiulis Eurolygos klubų dėmesys

2025-10-22 20:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 20:10

Laisvuoju agentu tapęs Spenceris Dinwiddie gali persikelti į Eurolygą, skelbia žurnalistas Marcas Steinas.

S.Dinwiddie gali atsidurti Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

Laisvuoju agentu tapęs Spenceris Dinwiddie gali persikelti į Eurolygą, skelbia žurnalistas Marcas Steinas.

0

Skelbiama, kad 32-ejų amerikietis sulaukia didelio Eurolygos komandų dėmesio. Pridedama, kad tarp susidomėjusių nėra Stambulo „Anadolu Efes“ klubo.

196 cm ūgio krepšininkas Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) žaidė pastaruosius 11 sezonų, o pernai gynė Dalaso „Mavericks“ garbę. Jo statistika per 79 reguliariojo sezono rungtynes siekė 11 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo per 27 minutes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

