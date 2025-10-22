Jogėlos atstovaujama „Dolomiti Energia“ Europos taurėje nusileido „Turk Telekom“

M.Jogėla mačą pradėjo starto penkete ir per 19 minučių spėjo pasižymėti 8 taškais (1/2 dvit., 2/4 trit.), atkovotu ir prarastu kamuoliu, 4 rezultatyviais perdavimais, 3 išprovokuotomis pražangomis ir 11 naudingumo balų.
Nugalėtojams 14 taškų pelnė Michaelis Devoe, Jordanas Usheris pridėjo 13. Už M.Jogėlą rezultatyviau Trento komandoje žaidė vienintelis D.J. Stewardas, įmetęs 11 taškų.
