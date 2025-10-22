Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos taurė

Jogėlos atstovaujama „Dolomiti Energia“ Europos taurėje nusileido „Turk Telekom“

2025-10-22 22:57 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 22:57

Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (1/3) Europos taurės rungtynėse namuose 60:80 (22:16, 9:25, 19:17, 20:22) neatsilaikė prieš Ankaros „Turk Telekom“ (2/2).

M.Jogėla pelnė 8 taškus (Scanpix nuotr.)

Mato Jogėlos atstovaujama Trento „Dolomiti Energia“ (1/3) Europos taurės rungtynėse namuose 60:80 (22:16, 9:25, 19:17, 20:22) neatsilaikė prieš Ankaros „Turk Telekom“ (2/2).

REKLAMA
0

M.Jogėla mačą pradėjo starto penkete ir per 19 minučių spėjo pasižymėti 8 taškais (1/2 dvit., 2/4 trit.), atkovotu ir prarastu kamuoliu, 4 rezultatyviais perdavimais, 3 išprovokuotomis pražangomis ir 11 naudingumo balų.

Nugalėtojams 14 taškų pelnė Michaelis Devoe, Jordanas Usheris pridėjo 13. Už M.Jogėlą rezultatyviau Trento komandoje žaidė vienintelis D.J. Stewardas, įmetęs 11 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų