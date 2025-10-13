„Ilgoji pertrauka“: per geras „Žalgiris“, ne linksmiausios dienos „Ryte“ ir M.Blaževičius Eurolygoje

Viešoje dalyje aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė Miunchene, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio rungtynės, įspūdingas Marekas Blaževičius ir būsimi Lietuvos klubų varžovai tarptautiniame fronte.
Rėmėjų dalyje – atsakymai į klausimus: Ąžuolo Tubelio alga, nemaloniausi interviu, konfliktai komandose, klaustukas dėl „Ryto“, kaip vyksta komunikacija klubų viduje, „Žalgirio“ logotipas ant prekių ir kas būtų, jeigu kauniečiai laimėtų Eurolygą.
00:00 – įžanga
02:57 – per geras „Žalgiris“
14:55 – laukianti dviguba savaitė
22:35 – antausis „Rytui“
36:30 – talentų kalvė
39:22 – „Neptūno“ lengva pergalė ir šansas Venecijoje
42:43 – pergalių sąskaitą atidariusi „Juventus“
51:52 – nepralaimintis S.Babrauskas
1:00:15 – M.Blaževičius – į Eurolygą?
Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:
1:05:03 – ritualai ir sąmokslo teorija dėl „76ers“
1:06:56 – taisyklę išimti ar pridėti
1:09:05 – savybės geram žurnalistui
1:11:48 – devyni drąsūs teiginiai
1:15:41 – kodėl N.Čanako klausinėja to paties
1:18:16 – nemaloniausi mūsų daryti interviu
1:22:48 – kodėl skiriasi transliacijų kokybė
1:24:19 – kaip išgyvena „Sport1“ kanalas
1:26:07 – kas būtų, jeigu „Žalgiris“ laimėtų Eurolygą
1:29:15 – apie L.Birutį
1:32:18 – J.Miklovo pasakymas ir 3x3 portalų dvikova
1:35:19 – kas labiausiai nustebins ir nuvils Eurolygoje
1:36:42 – Ą.Tubelio alga
1:38:03 – kaip komandose vyksta darbo organizavimas
1:39:20 – konfliktai komandose ir Šaras prieš Ž.Skučą
1:42:24 – kodėl J.Lauvergne‘as negavo darbo Eurolygoje
1:43:40 – NBA žaidėjas iš LKL savybių
1:46:32 – variantai M.Varnui
1:47:37 – „Žalgirio“ logotipas ant įvairių prekių
1:50:00 – ar „Rytas“ stiprinsis
1:53:08 – ar reklamos integruotos tik LKL?
1:55:20 – kodėl žaidėjai meta nestandartiškai
