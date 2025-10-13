Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Ilgoji pertrauka“: per geras „Žalgiris“, ne linksmiausios dienos „Ryte“ ir M.Blaževičius Eurolygoje

2025-10-13 12:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-13 12:30

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

(Krepsinis.net nuotr.)

Šį pirmadienį „Ilgosios pertraukos“ laidoje Krepsinis.net vyr. redaktorius Edgaras Pulkovskis ir portalo žurnalistas Jonas Lekšas aptarė aktualijas.

REKLAMA
0

Viešoje dalyje aptarta Kauno „Žalgirio“ pergalė Miunchene, Lietuvos krepšinio lygos (LKL) savaitgalio rungtynės, įspūdingas Marekas Blaževičius ir būsimi Lietuvos klubų varžovai tarptautiniame fronte.

Rėmėjų dalyje – atsakymai į klausimus: Ąžuolo Tubelio alga, nemaloniausi interviu, konfliktai komandose, klaustukas dėl „Ryto“, kaip vyksta komunikacija klubų viduje, „Žalgirio“ logotipas ant prekių ir kas būtų, jeigu kauniečiai laimėtų Eurolygą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

VISĄ PODKASTĄ GALITE MATYTI PASPAUDĘ ČIA

00:00 – įžanga

02:57 – per geras „Žalgiris“

14:55 – laukianti dviguba savaitė

22:35 – antausis „Rytui“

36:30 – talentų kalvė

39:22 – „Neptūno“ lengva pergalė ir šansas Venecijoje

42:43 – pergalių sąskaitą atidariusi „Juventus“

51:52 – nepralaimintis S.Babrauskas

1:00:15 – M.Blaževičius – į Eurolygą?

Rėmėjų dalyje aptartos šios temos:

1:05:03 – ritualai ir sąmokslo teorija dėl „76ers“

1:06:56 – taisyklę išimti ar pridėti

1:09:05 – savybės geram žurnalistui

1:11:48 – devyni drąsūs teiginiai

1:15:41 – kodėl N.Čanako klausinėja to paties

1:18:16 – nemaloniausi mūsų daryti interviu

1:22:48 – kodėl skiriasi transliacijų kokybė

1:24:19 – kaip išgyvena „Sport1“ kanalas

1:26:07 – kas būtų, jeigu „Žalgiris“ laimėtų Eurolygą

1:29:15 – apie L.Birutį

1:32:18 – J.Miklovo pasakymas ir 3x3 portalų dvikova

1:35:19 – kas labiausiai nustebins ir nuvils Eurolygoje

1:36:42 – Ą.Tubelio alga

1:38:03 – kaip komandose vyksta darbo organizavimas

1:39:20 – konfliktai komandose ir Šaras prieš Ž.Skučą

1:42:24 – kodėl J.Lauvergne‘as negavo darbo Eurolygoje

1:43:40 – NBA žaidėjas iš LKL savybių

1:46:32 – variantai M.Varnui

1:47:37 – „Žalgirio“ logotipas ant įvairių prekių

1:50:00 – ar „Rytas“ stiprinsis

1:53:08 – ar reklamos integruotos tik LKL?

1:55:20 – kodėl žaidėjai meta nestandartiškai

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų