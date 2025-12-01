Durimis trenkė dar vienas gydytojas: „Po šimts pypkių, skyrius kraujuoja, griūva!“

Žinia apie tai pasidalino pats gydytojas. Jis atviravo, kad sprendimą palikti klinikas lydi prieštaringi jausmai.
„Liūdna. Pabaigtas etapas VUL SK Vaikų ligoninėje... Tiek visko daug tenka palikti... Tiek daug sutiktų mažųjų pacientų, tiek daug jų šypsenų, smagių pokalbių... Tiek daug šaunių kolegų, kartu spręstų medicininių užduočių, kartu pasiektų pergalių... Viskas, ką per keletą metų teko čia patirti, – tiesiog neįkainojama!
O svarbiausia – nuostabiausias kasdien mane supęs Vaikų neurochirurgijos skyriaus kolektyvas! Kad ir koks niūrus ir neišmiegotas rytas išaušdavo, žinodavau, kad pravėrus savo skyriaus duris mane pasitiks su šypsena... Kartu augom, tobulėjom, tapom praktiškai kaip šeima! Didelis didelis AČIŪ už viską!“ – dalinosi jis socialiniame tinkle.
Sunkiausias sprendimas
Gydytojas konstatavo, kad šis lapkritis buvo pats sunkiausias mėnuo per visą darbinę karjerą.
„Sugriuvo gydytojų komanda, iširo visa darbinė darna. Nebeliko šypsenos veide, darbinio užsidegimo... Be kasdienių darbų teko nuolat sekti ir virti žiniasklaidos burbule. Kiekviena diena tik dar labiau įrodė, kad sprendimas pasitraukti yra teisingas ir neišvengiamas...
Noriu dirbti ten, kur specialistai administracijos neskaičiuojami kaip etatai, kur psichologinė gerovė ir darbo kultūra nėra tik lozungai iškabose, kur krizės valdomos efektyviai, kur vadybinė lyderystė yra įrodoma teisingais darbais... Galų gale, noriu dirbti ten, kur šeši įstaigą palikę neurochirurgai nėra vertinami kaip „natūrali darbuotojų kaita“, kur nemeluojama žiniasklaidai ir nenorima nutildyti „tų garsiai rėkiančių mamyčių“...“ – apgailestavo D. Rinkevičius.
„Niekas nekvietė pokalbio“
Jo teigimu, žiniasklaidoje ne kartą nuskambėję žodžiai, kad „kol besitraukiantys specialistai dar iki galo nėra nutraukę savo darbinių santykių su įstaiga, tol lieka langas deryboms“, esą žodžiais ir teliko.
„Galiu paatvirauti, kad taip niekas iš administracijos nieko ir nesiderėjo, niekas nekvietė pokalbio, nesiekė pakeisti sprendimo... Tai tik dar kartą įrodo, kad darbuotojas – tai tik etatas...
Tris savaites skyriaus darbuotojai laukė organizacinių psichologų pagalbos... Ai, kažkas ten iš psichologų atostogavo, kažkas ten kitų darbų turėjo, kažkam ten reikėjo laiko įsigilinti į problemą... Po šimts pypkių, skyrius kraujuoja, griūva!! Ai, pasitenkinkit lozunginiais įrašais apie darbuotojo psichologinės ir emocinės būklės svarbą įstaigoje ir „pagerės“...
Paskutinį kartą užverti savo mylimo skyriaus duris tampa dar sunkiau, kai žinai, kokį palaikymą turi. Kai žinai, kad esi mylimas ne tik kolegų, bet ir pacientų ir jų tėvelių... „Daktare, jūs esate mūsų dievas!“ Gumulas užgniaužia gerklę...“ – širdį išliejo gydytojas.
Klinikos ramino, kad paslaugos teikiamos įprastai
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad kilus skandalui VUL Santaros klinikos informavo, kad, nepaisant darbuotojų kaitos Neurochirurgijos centre, ir toliau užtikrinamas būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems) tęstinumas, jos yra ir bus teikiamos via apimtimi.
Naujasis Neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis teigė, kad planuojama įdarbinti du naujus specialistus: vieno iš jų sutartis įsigalios nuo sausio mėnesio, kitas turėtų pradėti dirbti nuo vasaros pradžios. Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai.
Primename, kaip aiškino ir klinikų vadovas, ir patys pasitraukti nusprendę gydytojai, situacija klinikų Neurochirurgijos centre po reorganizacijos kaito jau paskutinius dvejus metus, tačiau dėtos pastangos išspręsti situaciją buvo nesėkmingos.
Dėl susidariusios situacijos klinikose lankėsi ir Seimo Sveikatos reikalų komitetas, ir sveikatos apsaugos ministrė. Tuo metu teigta, kad „gaisras nugesintas“, o situaciją įstaigoje pavadinta „komunikacine krize“.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad vis tik netrukus paaiškėjo, jog tokia situacija ligoninėje galimai – ne išskirtinė. Gydytojų liudijimai atskleidė, kad labai panašūs įvykiai prieš dvejus metus vyko ir kitame skyriuje, kur gydomi vaikai. Pati ligoninė tai aiškino neprisitaikymu prie „darbo struktūros pokyčių“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.