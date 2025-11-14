Aiškėja daugiau, kodėl patyrę chirurgai trenkė durimis: „Tvyrojo didelė įtampa“

„Kiekvienas iš pasitraukusių kolegų turėjome ir tam tikrų asmeninių motyvų, bet visų šešių kolegų pasitraukimas – lygiai taip pat ir dvejus metus trukusio sunkaus proceso Neurochirurgijos centre rezultatas“, – konstatavo jis „Žinių radijo“ laidoje „Dienos klausimas“.
„Tvyrojo didelė įtampa“
Gydytojas pasakojo, kad centre jau kuris laikas tvyrojo didelė tampa. „Be abejo, buvo labai daug mėginimų spręsti situaciją, taisyti kažkokias konkrečias užčiuoptas blogybes, bet rezultatą turime tokį, kokį turime. Įvyko Neurochirurgijos centro darbuotojų skilimas.
Grupė darbuotojų, vertinčiau, savo veiksmais siekė diskredituoti tuometinį centro vadovą profesorių Saulių Ročką, stengėsi perimti vadovavimą centrui. Iš šių išėjusių šešių gydytojų trys mes buvome administratoriai“, – situaciją nušvietė neurochirurgas, pats darbą ligoninėje palikęs paskutinėmis spalio dienomis“, – kalbėjo R. Raugalas.
Jo teigimu, Santaros klinikų institucijos dėjo pastangas, kad ta situacija būtų kitokia: „Bet mes nebematėme galimybės dirbti Santaros klinikose. Mūsų manymu, visos galimybės išspręsti centre tvyrantį konfliktą buvo bevaisės, todėl kiekvienas atskirai priėmėme sprendimą, taip ir nubyrėjome per keletą savaičių.“
Pasigedo lyderystės
Santaros klinikų direktorė medicinai Donata Ringaitienė patvirtino, problema Neurochirurgijos centre neatsirado naujai, o pagrindinė kolektyvo susiskaldymo priežastis buvo susijusi su centro vadovo lyderystės stoka.
„Apjungiant komandą į vieną darinį, užtikrinant paslaugas vaikams, šioje vietoje kilo nemažai konfliktų. Spręsti šiai problemai profesoriaus Ročkos nepalikome vieno, visą pagalbą teikėme ir likusiems darbuotojams.
Ramūnas irgi paliudys, mes kiekvieną trečiadienį 15 val. susitikdavome aptarti kilusias problemas – pradedant nuo infrastruktūros, grafikų sudarymo, darbo taisyklių vykdymo iki vidinės bendravimo kultūros gerinimo, siekiant, kad mikroklimatas padalinyje leistų dirbti. Nes susiskaldymas buvo abipusis, o dirbti su kolega, su kuriuo nesišnekama, yra tikrai sudėtinga“, – komentavo klinikų atstovė.
Vaikų neurochirurgijos korpuse – visai kita situacija
Sutikęs, kad kolektyvo nuotaikos tikrai nebuvo geros, R. Raugalas gi stojo į kolegos pusę teigdamas, kad S. Ročka intensyviai dirbo ne tik operacinėje, bet ir turėjo aiškų strateginį matymą.
Tiesa, jis atkreipė dėmesį, kad Vaikų neurochirurgijos korpuse, kuris yra kitame pastate, kolektyve situacija buvo visai kitokia. Tačiau kita situacija buvo suaugusiųjų neurochirurgų stovykloje. „Vaikų ligoninės kolektyvas lyg ir buvo izoliuotas nuo Neurochirurgijos centre tvyrančių įtampų ir daug kam buvo staigmena, kad viskas išvirto tokiu būdu“, – komentavo gydytojas.
Kartu R. Raugalas tokią situaciją palygino su poros skyrybomis. „Tada kartais ir dvejus metus trunkančios terapijos neduoda rezultatų ir supranti, kad reikia eiti į skirtingas puses. (...) Mes visi esame už struktūrą, Santaros klinikų fanai, atidavę joms didelę savo gyvenimo dalį.
Nuolat sau primeni, kad visų pirma mes čia susirinkome gydyti pacientus, o ne draugauti ar nedraugauti. Kartais viską išbandžius ateina suvokimas, kad čia ne klausimas, kas teisus, o kas ne, kas geras, o kas blogas. Tiesiog suvoki, kad tie du poliai, sumesti viename katile, nebegali būti kartu vien dėl to, kad nenukentėtų pacientai ir darbas. Ir geriau būna vienas ar kitas, bet kad tik pacientai būtų toliau gydomi ir darbas toliau vyktų“, – dėstė R. Raugalas.
Vadovas trenkė durimis po Etikos komisijos išvadų?
D. Ringaitienė savo ruožtu priminė, kad Vaikų neurochirurgijos poskyris 2023 metais, siekiant, kad vaikams būtų užtikrinamos geriausios tiek skubios pagalbos, tiek planinės paslaugos, buvo prijungtas prie Neurochirurgijos centro ir tapo Vaikų neurochirurgijos skyriumi.
„Nes tuo metu dirbo realiai du gydytojai, kuriems reikėjo viską aprėpti, kas yra pakankamai sudėtinga, todėl šis skyrius buvo reformuojamas“, – sakė klinikų atstovė.
Pasak jos, visa strategija buvo vykdoma teisingai, tačiau, kai jau minėta, pritrūko lyderystės „Padaryti pokyčiams reikia sulipdyti kolektyvą, nukreipti reikiama linkme, pagrįsti, o tam padaryti vėlgi labai svarbi tiek pagarba vienas kitam, skaidrumas, taisyklių priėmimas, empatija tiek pacientams, tiek vienas kitam bendradarbiaujant.
Judėjome tuo keliu, bet pastangos tiek iš vienos, tiek kitos pusės buvo nepakankamos. Ir rugsėjo pradžioje po Etikos komisijos pateiktas ir centro vadovui pristatytas veiksmų gerinimo planas, po kurio turbūt jis ir priėmė sprendimą nutraukti darbo santykius“, – kalbėjo D. Ringaitienė.
Pasak jos, neurochirurginės paslaugos vaikams kaip buvo vykdomos iki šiol, taip ir toliau užtikrinamos: „Taip, tam tikrų iššūkiu šiuo metu buvo, bet paslaugos yra teikiamos.“
Paciento mama: „Jūs suprantate, ką reiškia?“
Vis dėlto Į radijo laidą paskambinusi mažojo paciento, kurį gydė R. raugalas, mama Sigita manė priešingai. Ji skundėsi, kad užsirašyti pas naują gydytoją pavyko tik sausio mėnesiui.
„[Taloną] konsultacijai pas naują gydytoją, kuris yra labai jaunas ir nepatyręs, gavome sausiui. Neduok Dieve, prasidės... Jūs suprantate, ką reiškia, kai yra smegenyse bėdos? Jūs suprantate, kaip jaučiasi tėvai? Ir iš vaikų skyriaus išeina 6 patyrę, tarp jų – ir šitą centrą kūrę gydytojai.
Prisimenu, kai į klinikas su kitu vaiku vaikščiojau dėl inkstų problemų. Lankantis ir pas vieną, ir kitą gydytoją – visą laiką dėl tos pačios problemos pradedi nuo Adomo ir Ievos. O čia yra galvos smegenys – augliukai, cistos ir visokios baisios bėdos.
Ačiū dievui, mano vaikas nėra operuojamas, bet vis tiek nuolat bijai, meldiesi, prieš eidamas į konsultaciją tiesiog mišias užpirkinėji. Jūs kalbėkite, ar tie jauni gydytojai perėmė patirtį ir kiek jų liko?“ – neslėpdama emocijų kalbėjo moteris.
Liekantys dirbti gydytojai – kompetentingi
D. Ringaitienė patikino suprantanti tėvų susirūpinimą ir nuogąstavimus ir dar kartą ramino, kad likę dirbti neurochirurgai yra kompetentingi.
„Pagal mūsų turimus duomenis, jie yra atlikę labai panašų operacijų kiekį. (...) Matyt, ir Ramūnas pasakys tą patį, konkrečiai daktaras Migauskas, kurio patirtis neurochirurgijoje, dirbant su vaikais, siekia daugiau nei 20 metų yra vienas iš pagrindinių gydytojų Vilniaus regione, kuris užsiima įgimtomis stuburo nesuaugimo problemomis, vandenės gydymu, ir šiuo metu konsultuoja“, – sakė Santaros klinikų direktorė medicinai.
Jai antrindamas R. Raugalas patikino, kad visi Santaros klinikose liekantys neurochirurgai yra aukščiausios klasės klinicistai, chirurgai, specialistai. „Žinoma, pediatrija turi specifiką: labai svarbus gydytojo ryšys su pacientu, jo šeima, gydytojo pasiekiamumas ir pažįstamas veidas. Bet, tikiuosi, po šio truputį chaotiško etapo viskas nusistovės, darbai vyks kaip vykę. (...)
Labai tikiuosi, kad visa ši situacija nebus noras kažką „pakarti“, o tai duos tokį rezultatą, kad Santaros klinikose tiek ten dirbantiems, tiek pacientams bus šviesiau“, – pridūrė jis.
„Gaisras yra nugesintas“
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad trečiadienį Santaros klinikose vyko skubus išvažiuojamasis Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) posėdis. Komiteto nariai po susitikimo teigė buvę nuraminti ir situacija jiems esą atrodanti „visai gerai“.
„Parvažiavome būdami tikrai pozityvios nuomonės, todėl kad išklausėme tiek profsąjungos atstovus, tiek darbuotojus, pasisakė ir slaugytojos. Pristatyta, kad problema skyriuje buvo kažkur nuo 2022 m., 2023 m. ji išsisprendė, nes sutvarkė visas darbo ataskaitas ir apmokėjimus, mat būdavo taip, kad naktį gydytojas atvažiuoja operuoti, iškviečia kaip „papildomas rankas“ ir būdavo neapmokama. Tai valdysena tada susitvarkė, bet, matyt, liko „myliu-nemyliu“ santykiai, nes iš tikrųjų šiandien neišgirdau, kodėl ta aplinka buvo toksiška, gydytojai išėjo“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo SRK pirmininkė Lina Šukytė-Korsakė.
Pasak jos, šiuo metu „gaisras yra nugesintas“ ir čia greičiausiai daugiau galima įžvelgti pokyčių baimę dėl restruktūrizacijos procesų įstaigoje. „Aišku, jei šiandien tikrai iš viso išeina 6 chirurgai, tai yra katastrofa, negali būti šiandien tokių netekčių, bet viena pusė niekada nebūna kalta.
Visokių kalbų buvo, kad gal vyresnio amžiaus gydytojai su jaunais specialistais nesutiko, bet kur tas minėtas darbo aplinkos toksiškumas ir kodėl šiandien tokia netektis, susitikime neišgvildenome“, – kalbėjo „aušrietė“.
R. Raugalas savo ruožtu sutiko, kad kartų konflikto momentų tikrai būtų galima įžvelgti, tačiau nemanė, kad tai buvo pagrindinė varančioji jėga. „Manau, kad net ir pažiūrėjus į išėjusių ir pasilikusių amžių – labai didelių skirtumų nėra“, – sakė jis.
Po pietų Seime SRK nariai trečiadienį susitiko ir su rūpestį išsakiusiais mažųjų pacientų tėvelių atstovais. Susitikime dalyvavo ir klinikų vadovybė, naujasis Neurochirurgijos centro vadovas.
L. Šukytė-Korsakė žadėjo, kad esant galimybei, jei situacija nenurimtų, Seimo Sveikatos reikalų komitetas kalbėtųsi ir su darbą palikusiais medikais.
Ministrė pakeitė nuomonę
Tuo metu ligoninėje apsilankiusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė teigė pakeitusi nuomonę ir situaciją, kai įstaigą per trumpą laiką darbą palieka 6 chirurgai, pavadino „komunikacijos krize“.
„Tai, ką mes išgirdome, jokio nerimo mums nekelia, kad neurochirurgijos paslaugų prieinamumas Lietuvos gyventojams ir vaikams būtų sutrikęs ar nepatenkinamas. Tuo požiūriu situaciją mes vertiname kaip institucinio lygmens problemą, kuri gana konstruktyviai sprendžiama. Sisteminiu požiūriu vertiname, kad apskritai sveikatos sistemai esminės įtakos gydymo įstaigos lygmenyje įvykę pokyčiai neturės“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.
Pasak jos, taip pat planuojama persvarstyti ir planus ligoninėje atlikti vidinį patikrinimą – tam esą gali nebūti pagrindo. Dėl to ketinama apsispręsti artimiausiu metu.
Kaip prieš tai informavo VUL Santaros klinikos, nepaisant darbuotojų kaitos Neurochirurgijos centre, ir toliau užtikrinamas būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems) tęstinumas, jos yra ir bus teikiamos via apimtimi.
Naujasis Neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis praėjusią savaitę teigė, kad planuojama įdarbinti du naujus specialistus: vieno iš jų sutartis įsigalios nuo sausio mėnesio, kitas turėtų pradėti dirbti nuo vasaros pradžios. Neurochirurgijos centre veikia du padaliniai – suaugusiųjų ir vaikų neurochirurgijos skyriai.
Pasak Santaros klinikų vadovo Tomo Jovaišos, jei su 3 dar neišėjusiais, bet paliekančiais įstaigą medikais susitarti nepavyks, Neurochirurgijos centre liks dirbti devyni gydytojai specialistai.