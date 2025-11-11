Naujausia žinia dėl situacijos Santaros klinikose: kas operuos vaikus?

„Santaros klinikų administracija nuolat teikia informaciją apie situaciją Neurochirurgijos centre – lapkričio 5 d. paskelbta oficiali pozicija, o lapkričio 7 d. surengta spaudos konferencija. Kadangi situacija Neurochirurgijos centre toliau kinta ir dar trys neurochirurgai pateikė prašymus nutraukti darbo sutartis, o diskusijos socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje intensyvėja, Santaros klinikos, siekdamos sumažinti visuomenėje kylantį susirūpinimą ir mažųjų pacientų tėvų nerimą, pateikia naujausią situacijos komentarą“, – rašoma išplatiname pranešime.
Klinikos: paslaugos toliau bus teikiamos visa apimtimi
Santaros klinikos informuoja, kad, nepaisant darbuotojų kaitos Neurochirurgijos centre, ir toliau užtikrinamas būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems) tęstinumas, jos yra ir bus teikiamos via apimtimi.
„Siekdamos aiškumo, Santaros klinikos pateikia pagrindinius aktualios situacijos aspektus:
Dėl personalo
Santaros klinikos patvirtina faktą, kad trys neurochirurgai nutraukia darbo santykius savo noru. Tik vienas iš trijų papildomai pasitraukusių neurochirurgų dirbo vaikų padalinyje pilnu darbo krūviu ir teikė paslaugas vaikams. Du iš pasitraukusių neurochirurgų teikė paslaugas tik suaugusiesiems (vienas iš jų prireikus budėdavo namuose, dalyvaudamas užtikrinant skubių paslaugų teikimą vaikams).
Dėl paslaugų apimčių ir prieinamumo
Neurochirurgijos paslaugų apimtys nemažės. Mažiesiems pacientams reikalingos paslaugos bus užtikrinamos tokia pačia apimtimi ir kokybe kaip iki šiol. Centro komanda koregavo darbo grafikus ir tvarkas, kad būtų užtikrintos paslaugos. Šiuo metu yra vykdomi jau suplanuotų ambulatorinių konsultacijų pakeitimai, apie kuriuos informuosime mūsų pacientus (jų tėvus) atskirai.“
Paslaugų struktūra: kur bus atliekamos operacijos?
Nurodoma, kad, kaip ir anksčiau, neurochirurginės operacijos, kurioms nereikalinga specializuota įranga, vaikams bus atliekamos Santariškių g. 7 (vaikų padalinyje). Visi vaikų padaliniai dirbs įprastu režimu ir be apribojimų.
Kompleksinės operacijos, kaip įprasta, bus vykdomos Santariškių g. 2 (suaugusiųjų padalinyje). Abiejuose korpusuose esantys vaikų ir naujagimių reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriai aprūpinti reikalinga įranga ir juose yra užtikrinama priežiūra gydomiems vaikams ir naujagimiams su įvairia patologija: prieš sudėtingas kompleksines intervencines radiologines ir kardiologines procedūras, organų transplantacijas, angiochirurgines operacijas ir po jų.