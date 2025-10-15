T.Dimša – tarp rezultatyviausių, PAOK pradėjo FIBA Europos taurės sezoną pergale

Lietuvio klubas namie 85:74 (27:20, 18:13, 18:22, 22:19) palaužė Mitrovicos „Trepca“ (0/1).
Graikai anksti pabėgo nuo svečių iš Kosovo ir po ilgosios pertraukos pasiekė 19 taškų persvarą (56:37). Vis dėlto PAOK sulaukė varžovų pasispardymo.
Ketvirtojo kėlinio viduryje „Trepca“ sugebėjo prisitraukti iki minimalaus deficito (70:71). Vis dėlto Salonikų ekipa laiku susizgribo, susigrąžino iniciatyvą ir vis tiek laimėjo dviženkliu skirtumu.
Tarp lyderių šeimininkų gretose buvęs T.Dimša per 31 minutę surinko 13 taškų (2/3 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas bei 12 naudingumo balų.
Rezultatyviau už lietuvį žaidė tik 18 taškų pelnęs Stephenas Brownas (7 rez. perd.) ir po 14 pridėję K.J.Jacksonas bei Clevelandas Melvinas (4/9 tritaškių). Svečiams 19 taškų surinko JaCori Payne’as (0/4 tritaškių, 6 klaidos), po 13 – Adnanas Arslanagičius ir Chadas Brownas (10 atk. kam.).
Antrajame ture T.Dimšos laukia lietuviška dvikova – PAOK svečiuosis pas Vloclaveko „Anwil“ su Justu Furmanavičiumi.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!