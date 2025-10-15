Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

T.Dimša – tarp rezultatyviausių, PAOK pradėjo FIBA Europos taurės sezoną pergale

2025-10-15 22:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 22:23

FIBA Europos taurėje pergale startavo Salonikų PAOK (1/0) su Tomu Dimšu.

T.Dimša žaidė rezultatyviai (FIBA nuotr.)

FIBA Europos taurėje pergale startavo Salonikų PAOK (1/0) su Tomu Dimšu.

0

Lietuvio klubas namie 85:74 (27:20, 18:13, 18:22, 22:19) palaužė Mitrovicos „Trepca“ (0/1).

Graikai anksti pabėgo nuo svečių iš Kosovo ir po ilgosios pertraukos pasiekė 19 taškų persvarą (56:37). Vis dėlto PAOK sulaukė varžovų pasispardymo.

Ketvirtojo kėlinio viduryje „Trepca“ sugebėjo prisitraukti iki minimalaus deficito (70:71). Vis dėlto Salonikų ekipa laiku susizgribo, susigrąžino iniciatyvą ir vis tiek laimėjo dviženkliu skirtumu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tarp lyderių šeimininkų gretose buvęs T.Dimša per 31 minutę surinko 13 taškų (2/3 dvitaškių, 2/6 tritaškių, 3/4 baudų metimų), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 3 pražangas bei 12 naudingumo balų.

Rezultatyviau už lietuvį žaidė tik 18 taškų pelnęs Stephenas Brownas (7 rez. perd.) ir po 14 pridėję K.J.Jacksonas bei Clevelandas Melvinas (4/9 tritaškių). Svečiams 19 taškų surinko JaCori Payne’as (0/4 tritaškių, 6 klaidos), po 13 – Adnanas Arslanagičius ir Chadas Brownas (10 atk. kam.).

Antrajame ture T.Dimšos laukia lietuviška dvikova – PAOK svečiuosis pas Vloclaveko „Anwil“ su Justu Furmanavičiumi.

