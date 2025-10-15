M.Kuzminskas ir L.Lekavičius vėl spindi: AEK FIBA Čempionų lygoje užtikrintai įveikė Vengrijos klubą

Graikijos klubas namie 91:77 (22:10, 23:23, 22:23, 24:21) nugalėjo Solnoko „Olajbanyasz“ (1/1) ekipą.
Dviženklę pergalę šeimininkai susikūrė dar pirmajame kėlinyje, o vėliau užtikrintai laikėsi priekyje ir neleido suabejoti savo pranašumu.
Mindaugas Kuzminskas nugalėtojams per 19 minučių surinko 13 taškų (4/5 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, pražangą ir 13 naudingumo balų.
Lukas Lekavičius per 27 minutes pridėjo 12 taškų (3/5 dvitaškių, 2/5 tritaškių), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 12 naudingumo balų.
19 taškų Atėnų klubui pelnė Chrisas Silva (6/7 dvitaškių, 6 atk. kam.), 16 – RaiQuanas Gray’us (7/11 dvitaiškių, 10 atk. kam.), 10 – Frankas Bartley (5 atk. kam., 4 rez. perd.).
Vengrijos ekipai 23 taškus atnešė Le’Tre Darthardas (4/6 tritaškių, 4 klaidos), po 11 – Rylandas Holtas ir Brady Skeensas (11 atk. kam.).
AEK pirmąjį ratą užbaigs Slovakijoje, kur spalio 28-ąją lankys Levicės „Patrioti“ (1/1).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!