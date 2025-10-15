Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

M.Kuzminskas ir L.Lekavičius vėl spindi: AEK FIBA Čempionų lygoje užtikrintai įveikė Vengrijos klubą

2025-10-15 21:19 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 21:19

FIBA Čempionų lygoje ir toliau neklumpa Atėnų AEK (2/0) su dviem lietuviais.

M.Kuzminskas buvo ryškus (FIBA nuotr.)

FIBA Čempionų lygoje ir toliau neklumpa Atėnų AEK (2/0) su dviem lietuviais.

REKLAMA
0

Graikijos klubas namie 91:77 (22:10, 23:23, 22:23, 24:21) nugalėjo Solnoko „Olajbanyasz“ (1/1) ekipą.

Dviženklę pergalę šeimininkai susikūrė dar pirmajame kėlinyje, o vėliau užtikrintai laikėsi priekyje ir neleido suabejoti savo pranašumu.

Mindaugas Kuzminskas nugalėtojams per 19 minučių surinko 13 taškų (4/5 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, pražangą ir 13 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lukas Lekavičius per 27 minutes pridėjo 12 taškų (3/5 dvitaškių, 2/5 tritaškių), 2 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, 3 rezultatyvius perdavimus, 2 pražangas bei 12 naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA

19 taškų Atėnų klubui pelnė Chrisas Silva (6/7 dvitaškių, 6 atk. kam.), 16 – RaiQuanas Gray’us (7/11 dvitaiškių, 10 atk. kam.), 10 – Frankas Bartley (5 atk. kam., 4 rez. perd.).

Vengrijos ekipai 23 taškus atnešė Le’Tre Darthardas (4/6 tritaškių, 4 klaidos), po 11 – Rylandas Holtas ir Brady Skeensas (11 atk. kam.).

AEK pirmąjį ratą užbaigs Slovakijoje, kur spalio 28-ąją lankys Levicės „Patrioti“ (1/1).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Kuzminskas buvo rezultatyvesnis už L.Lekavičių (FIBA nuotr.)
AEK lietuviai skirtingai prisidėjo prie pergalės Rygoje (2)
M.Kuzminskas buvo rezultatyvus (FIBA Europe nuotr.)
Lietuviai svariai prisidėjo prie nelengvos AEK pergalės (3)
L.Lekavičius žaidė rezultatyviai
Tarp lyderių buvęs L.Lekavičius nenutiesė kelio į finalą (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų