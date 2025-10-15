Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

Sajus svariai prisidėjo prie „Aliaga Petkim“ pergalės FIBA Europos taurėje

2025-10-15 20:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 20:00

FIBA Europos taurėje pergalę pasiekė Martyno Sajaus atstovaujama Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/0) komanda, kuri namie 85:74 (22:16, 28:19, 18:20, 17:19) įveikė Brašovo „Corona“ (0/1) klubą.

M.Sajus buvo produktyvus (FIBA nuotr.)

FIBA Europos taurėje pergalę pasiekė Martyno Sajaus atstovaujama Izmiro „Aliaga Petkim“ (1/0) komanda, kuri namie 85:74 (22:16, 28:19, 18:20, 17:19) įveikė Brašovo „Corona“ (0/1) klubą.

0

M.Sajus per 18 minučių pelnė 9 taškus (3/4 dvit., 3/4 baud.), atkovojo 4 kamuolius, 1 – perėmė ir prarado, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, 2 kartus prasižengė bei rinko 15 naudingumo balų.

Izmiro komandai 19 taškų rinko Yannickas Franke, 14 – Robertas Blumbergas, pralaimėjusiems 15 taškų įmetė Mihai'us Maciuca, 14 – Tyrellas Johnsonas.

