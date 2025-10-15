Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

„Šiauliai“ be C.Reddischo iškovojo pergalę prieš „Gargždus“ KMT rungtynėse

2025-10-15 21:01 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 21:01

Citadele Karaliaus Mindaugo taurėje (Citadele KMT) pergalę įsirašė „Šiauliai“ (2/1), kurie namie 89:83 (26:24, 30:17, 17:23, 16:19) palaužė „Gargždus“ (1/2).

J.Brownas grįžo prie solidesnio žaidimo (BNS nuotr.)

0

Rungtynės prasidėjo lygia kova, ką iliustravo ir galutinis pirmojo kėlinio rezultatas – 26:24 pirmavo „Šiauliai“. Baudų metimus išnaudoję šeimininkai tolo mažais žingsniais (36:32), tritaškį smeigė Dovydas Romančenko, Danielis Baslykas, tad skirtumas pirmąsyk tapo dviženklis – 46:36. Pasibaigus pirmai mačo daliai Dariaus Songailos kariauna buvo priekyje 56:41.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gargždų komanda charakterio neprarado ir laikėsi kovoje – 52:63. Legionierių dėka deficitą pavyko aptirpdyti iki 7 taškų (57:64), tiesa, neilgam, nes šiauliečiai padėtį stabilizavo – 73:61. Nojus Mineikis dar kartą intrigą kurstė, rinkdamas svarbius taškus, po kurių „Gargždai“ atsiliko tik 70:75.

Liko 6 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, šiauliečiai toliau turėjo trapią persvarą (78:72), bet Joshua Haginsas ją tirpdė dar labiau – 74:78. Baudų mesti stojo N.Mineikis, pataikęs vieną, bet Jordanas Brownas jam atsakė dvitaškiu, o Cedrickas Hendersonas dar pridėjo baudas – 82:75.

N.Mineikis dar bandė gelbėti savo ekipą – realizavo dvi atakas (80:82), tuo tarpu Mariaus Valinsko ranka prie baudų metimo linijos nesudrebėjo – 84:80. Techninė pražanga skirta „Gargždų“ suolui, tuo pasinaudojo M.Valinskas, dar dvi baudas realizavo J.Brownas, tad „Šiauliai“ buvo per žingsnį nuo pergalės – 87:80. Svečiai išsigelbėti nebesugebėjo.

Joshua Haginas žaidė geriausią savo mačą Lietuvoje, bet to „Gargždams“ nepakako: jis pelnė 23 taškus (1/8 trit., 8/9 dvit.), atkovojo 5 kamuolius, atliko 6 perdavimus bei rinko 29 naudingumo balus.

Šiauliečius priekin vedė legionierių trejetas: 22 taškus pelnė J.Brownas (9 atk. kam., 30 n.b.), 18 – C.Hendersonas (6 atk. kam.), 14 – Dayvionas McKnightas.

Cameronas Reddishas dėl likos nepadėjo šiauliečiams. Ant suolo liko ir kirkšnies traumą besigydantis Vaidas Kariniauskas. „Gargždai“ neturi Pauliaus Petrilevičiaus.

„Šiauliai“: Jordanas Brownas 22 (9 atk. kam., 30 n.b.) Cedrickas Hendersonas 18, Dayvionas McKnightas 14, Danielis Baslykas 12, Marius Valinskas 9.

„Gargždai“: Joshua Haginsas 23 (6 rez. perd., 1/8 trit.), Nojus Mineikis 19, Brandonas Horvathas ir Laurynas Vaištaras – po 8.

 

