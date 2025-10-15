Garethas Bale‘as atskleidė kodėl milijonus uždirbęs futbolininkas bijojo finansinių sunkumų po karjeros

„Visada mane gąsdino pasakojimai apie sportininkus, kurie po karjeros bankrutuoja. Jie nemoka tvarkyti savo pinigų, nežino, ką daryti baigę žaisti“, – sakė G. Bale‘as interviu „Front Office Sports“.
Valų žvaigždė pripažino, kad tokia baimė lėmė kuklesnį gyvenimo būdą nei daugumos kolegų.
„Daugelis sportininkų, manau, gyvena prabangų gyvenimą, bet aš stengiuosi to vengti. Visada galvojau, kokia bus mano kasdienybė po futbolo. Kai baigižaisti – čekiai nustoja plaukti. Kaip tada žmonės pertvarko savo gyvenimą?“
G. Bale‘as aiškino, kad dar būdamas Madrido „Real“ ir „Tottenham“ klubuose pradėjo anksti ieškoti būdų galimo finansinio stabilumo.
„Visada bandžiau diversifikuoti investicijas. Turėjau tokią „pilių“ idėją: jei vieną nuverčia, mano bokštas nesugrius, nes yra ir kitų.“
Karjerą baigęs po pasaulio čempionato, G. Bale‘as šiandien aktyviai investuoja ne tik į golfo verslus gimtajame Kardife, bet ir į restoranus, barus, mini-golfo centrus bei yra pasinėręs į analisto veiklą.
„Gyvenimas po futbolo prasideda tada, kai turi pats kurti finansinį stabilumą. Negali lįsti į tą silpną pagundų ratą, su kuriuo susiduria tiek daug buvusių sportininkų“, – pabrėžė G. Bale‘as.
Per savo karjerą vien iš futbolo kontraktų G. Bale`as uždirbo maždaug 173 milijonus eurų. Dar porą dešimčių milijonų jis gavo už reklamines sutartis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!