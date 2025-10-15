Kalendorius
Garethas Bale‘as atskleidė kodėl milijonus uždirbęs futbolininkas bijojo finansinių sunkumų po karjeros

2025-10-15 20:38
2025-10-15 20:38

Garethas Bale'as prisipažino, jog nepaisant uždirbtų milijonų, baimė dėl finansinio saugumo jį lydėjo net tuomet, kai buvo vienas brangiausiai apmokamų futbolininkų pasaulyje.

Garethas Bale'as | Scanpix nuotr.

Garethas Bale‘as prisipažino, jog nepaisant uždirbtų milijonų, baimė dėl finansinio saugumo jį lydėjo net tuomet, kai buvo vienas brangiausiai apmokamų futbolininkų pasaulyje.

0

„Visada mane gąsdino pasakojimai apie sportininkus, kurie po karjeros bankrutuoja. Jie nemoka tvarkyti savo pinigų, nežino, ką daryti baigę žaisti“, – sakė G. Bale‘as interviu „Front Office Sports“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valų žvaigždė pripažino, kad tokia baimė lėmė kuklesnį gyvenimo būdą nei daugumos kolegų.

„Daugelis sportininkų, manau, gyvena prabangų gyvenimą, bet aš stengiuosi to vengti. Visada galvojau, kokia bus mano kasdienybė po futbolo. Kai baigižaisti – čekiai nustoja plaukti. Kaip tada žmonės pertvarko savo gyvenimą?“

G. Bale‘as aiškino, kad dar būdamas Madrido „Real“ ir „Tottenham“ klubuose pradėjo anksti ieškoti būdų galimo finansinio stabilumo.

„Visada bandžiau diversifikuoti investicijas. Turėjau tokią „pilių“ idėją: jei vieną nuverčia, mano bokštas nesugrius, nes yra ir kitų.“

Karjerą baigęs po pasaulio čempionato, G. Bale‘as šiandien aktyviai investuoja ne tik į golfo verslus gimtajame Kardife, bet ir į restoranus, barus, mini-golfo centrus bei yra pasinėręs į analisto veiklą.

„Gyvenimas po futbolo prasideda tada, kai turi pats kurti finansinį stabilumą. Negali lįsti į tą silpną pagundų ratą, su kuriuo susiduria tiek daug buvusių sportininkų“, – pabrėžė G. Bale‘as.

Per savo karjerą vien iš futbolo kontraktų G. Bale`as uždirbo maždaug 173 milijonus eurų. Dar porą dešimčių milijonų jis gavo už reklamines sutartis.

