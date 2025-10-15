Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

R.Kurtinaičio treniruojamai „Sabah“ nepavyko įveikti ALBA ekipos FIBA Čempionų lygoje

2025-10-15 21:06 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 21:06

FIBA Čempionų lygoje be pergalių lieka Rimo Kurtinaičio treniruojami Baku „Sabah“ (0/2).

R.Kurtinaitis lieka be pergalių (FIBA nuotr.)

0

Lietuvio auklėtiniai namie 76:85 (16:16, 13:20, 21:24, 26:25) krito prieš Berlyno ALBA (1/1).

Svečiai į priekį truktelėjo antrajame kėlinyje, prieš ilgąją pertrauką taikėsi į dviženklę persvarą (36:27). Vėliau vokiečiai laikėsi trapaus pranašumo, kuris nesunyko iki pat finalinės sirenos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ryškiausias Baku ekipoje buvo Justinas Tillmanas – 29 minutės, 22 taškai (10/14 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/4 baudų metimų), 7 atkovoti kamuoliai, 2 pražangos ir 22 naudingumo balai.

14 taškų pridėjo Keithas Jordanas (2/8 metimų, 4 per. kam., 10/11 baud. met.), po 11 – Jamesas Eadsas (3/8 metimų), Klavas Čavaras (8 atk. kam.) ir Jeanas-Marcas Pansa (8 atk. kam.). Ant parketo pasirodė tik vienas azerbaidžanietis – pusseptintos minutės sužaidęs Kamranas Mammadovas.

Nugalėtojams 17 taškų atnešė Boogie Ellisas, 12 – Norrisas Agbakoko (6/6 dvitaškių, 4 atk. kam.), po 11 – Mosesas Woodas ir Malte Delowas (4 atk. kam., 4 rez. perd., 3/5 tritaškių), 10 – J’Wanas Robertsas (13 atk. kam.).

Tarpsezoniu Berlyno klubą papildęs Martynas Echodas dėl reabilitacijos po traumos jame dar nedebiutavo.

Pirmosios pergalės paieškas „Sabah“ tęs spalio 29-osios išvykoje pas Šalono „Elan“ (2/0).

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
H.Gravettas liko toli nuo pergalės (FIBA nuotr.)
R.Kurtinaičio auklėtiniai itin nesėkmingai debiutavo Čempionų lygoje (2)

