R.Kurtinaičio treniruojamai „Sabah“ nepavyko įveikti ALBA ekipos FIBA Čempionų lygoje

Lietuvio auklėtiniai namie 76:85 (16:16, 13:20, 21:24, 26:25) krito prieš Berlyno ALBA (1/1).
Svečiai į priekį truktelėjo antrajame kėlinyje, prieš ilgąją pertrauką taikėsi į dviženklę persvarą (36:27). Vėliau vokiečiai laikėsi trapaus pranašumo, kuris nesunyko iki pat finalinės sirenos.
Ryškiausias Baku ekipoje buvo Justinas Tillmanas – 29 minutės, 22 taškai (10/14 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/4 baudų metimų), 7 atkovoti kamuoliai, 2 pražangos ir 22 naudingumo balai.
14 taškų pridėjo Keithas Jordanas (2/8 metimų, 4 per. kam., 10/11 baud. met.), po 11 – Jamesas Eadsas (3/8 metimų), Klavas Čavaras (8 atk. kam.) ir Jeanas-Marcas Pansa (8 atk. kam.). Ant parketo pasirodė tik vienas azerbaidžanietis – pusseptintos minutės sužaidęs Kamranas Mammadovas.
Nugalėtojams 17 taškų atnešė Boogie Ellisas, 12 – Norrisas Agbakoko (6/6 dvitaškių, 4 atk. kam.), po 11 – Mosesas Woodas ir Malte Delowas (4 atk. kam., 4 rez. perd., 3/5 tritaškių), 10 – J’Wanas Robertsas (13 atk. kam.).
Tarpsezoniu Berlyno klubą papildęs Martynas Echodas dėl reabilitacijos po traumos jame dar nedebiutavo.
Pirmosios pergalės paieškas „Sabah“ tęs spalio 29-osios išvykoje pas Šalono „Elan“ (2/0).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!