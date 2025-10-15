M.Kačinas svariai prisidėjo prie įspūdingos „Trefl“ pergalės FIBA Europos taurėje

Lenkijos klubas namie sutriuškino Baku „Neftchi“ (0/1) – 92:63 (27:14, 20:20, 21:13, 24:16).
Pirmąjį smūgį Azerbaidžano klubas sugėrė dar pirmajame kėlinyje atsilikdamas dviženkliu skirtumu, o po ilgosios pertraukos praraja tarp komandų augo nevaldomai.
M.Kačinas nugalėtojams per 24 minutes surinko 10 taškų (2/3 dvitaškių, 2/2 tritaškių), 3 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei 13 naudingumo balų.
18 taškų lietuvio komandai pelnė Mikolajus Witlinskis (9/13 dvitaškių, 12 atk. kam.), 17 – Raymondas Cowelsas (4/11 tritaškių), 13 – Paulas Scruggsas (9 atk. kam., 10 rez. perd.), 12 – Kasperas Suurorgas.
Svečiams 15 taškų surinko Marko Sinikas (3/7 tritaškių, 8 rez. perd., 4 klaidos, 4 per. kam.), 10 – Toni Perkovičius (0/4 tritaškių).
„Trefl“ I grupėje turi dar vieną Azerbaidžano klubą – Abšerono „Lions“ su Gediminu Oreliku. Šios komandos susitiks lygiai po savaitės, spalio 22-ąją.
