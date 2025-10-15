Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > FIBA

M.Kačinas svariai prisidėjo prie įspūdingos „Trefl“ pergalės FIBA Europos taurėje

2025-10-15 22:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-15 22:14

FIBA Europos taurėje sklandžiai starto Sopoto „Trefl“ (1/0) klubas su Mindaugu Kačinu.

M.Kačinas solidžiai startavo tarptautiniame fronte

FIBA Europos taurėje sklandžiai starto Sopoto „Trefl“ (1/0) klubas su Mindaugu Kačinu.

0

Lenkijos klubas namie sutriuškino Baku „Neftchi“ (0/1) – 92:63 (27:14, 20:20, 21:13, 24:16).

Pirmąjį smūgį Azerbaidžano klubas sugėrė dar pirmajame kėlinyje atsilikdamas dviženkliu skirtumu, o po ilgosios pertraukos praraja tarp komandų augo nevaldomai.

M.Kačinas nugalėtojams per 24 minutes surinko 10 taškų (2/3 dvitaškių, 2/2 tritaškių), 3 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą bei 13 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

18 taškų lietuvio komandai pelnė Mikolajus Witlinskis (9/13 dvitaškių, 12 atk. kam.), 17 – Raymondas Cowelsas (4/11 tritaškių), 13 – Paulas Scruggsas (9 atk. kam., 10 rez. perd.), 12 – Kasperas Suurorgas.

Svečiams 15 taškų surinko Marko Sinikas (3/7 tritaškių, 8 rez. perd., 4 klaidos, 4 per. kam.), 10 – Toni Perkovičius (0/4 tritaškių).

„Trefl“ I grupėje turi dar vieną Azerbaidžano klubą – Abšerono „Lions“ su Gediminu Oreliku. Šios komandos susitiks lygiai po savaitės, spalio 22-ąją.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Kačinas buvo tarp lyderių
M.Kačinas sezoną Lenkijoje pradėjo pergale prieš „Neptūno“ skriaudikus (3)
M.Kačinas buvo ryškus ir kovos dėl titulo
M.Kačinas į finalą žengė dviženkliu rezultatyvumu (3)

