J.Furmanavičius nesužibėjo – „Anwil“ pralaimėjo dramatiškame FIBA Europos taurės mače

Lietuvio atstovaujami Vloclaveko „Anwil“ (0/1) išvykoje po pratęsimo krito prieš Braunšveigo „Lowen“ (1/0) klubą – 97:98 (15:15, 26:25, 21:17, 20:25, 15:16).
Pirmaujanti komanda keitėsi ne kartą, o pratęsimą tritaškiu likus žaisti tris sekundes išplėšė A.J.Slaughteris – 82:82.
Iniciatyvos natūralizuotas lenkas ėmėsi ir pratęsimo pabaigoje, kai tritaškiu bandė persverti rezultatą, bet tai įgyvendino kamuolį puolime atkovojęs Ericas Lockettas (97:96). Atsakomoji Vokietijos klubo ataka baigėsi Luka Ščukos taškais, o paskutinės sekundės A.J.Slaughterio bandymą blokavo Davidas N’Guessanas.
J.Furmanavičius per 12 minučių surinko 3 taškus (0/1 dvitaškio, 0/2 tritaškių, 3/4 baudų metimų), atkovotą ir prarastą kamuolį, 3 pražangas bei neigiamą naudingumo balą.
24 taškus „Anwil“ gretose pelnė Isaiah Muciusas (3/5 tritaškių, 6 atk. kam.), 16 – A.J.Slaughteris (4/9 tritaškių), 14 – E.Lockettas (5 atk. kam.), 13 – Mate Vučičius (14 atk. kam., 5 rez. perd., 6/10 dvitaškių), 10 – Michalas Michalakas (4 atk. kam.).
Braunšveigo klubui 30 taškų surinko slovėnas L.Ščuka (4/6 trtaškių, 3 per. kam.), 23 – D.N’Guessanas (8 atk. kam., 4 rez. perd., 3 per. kam., 2 blokai), 18 – Grantas Sherfieldas (5/10 tritaškių, 1/7 dvitaškių), 10 – Barra Njie (8 rez. perd.).
Atsitiesti „Anwil“ mėgins po savaitės namie priimdami Salonikų PAOK su Tomu Dimša.
