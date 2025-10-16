Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Vinicius Junioras Brazilijoje įkliuvo dėl triukšmingo dviejų parų gimtadienio vakarėlio – gresia teisinė atsakomybė

2025-10-16 18:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 18:33

Vinícius Junior Brazilijoje susidūrė su teisiniais nemalonumais dėl prabangaus gimtadienio vakarėlio, kuris truko dvi paras – nuo liepos 19-osios iki paryčių liepos 21-ąją, Rio de Žaneire įsikūrusioje prabangių renginių viloje.

Vinicius | Scanpix nuotr.

Vinícius Junior Brazilijoje susidūrė su teisiniais nemalonumais dėl prabangaus gimtadienio vakarėlio, kuris truko dvi paras – nuo liepos 19-osios iki paryčių liepos 21-ąją, Rio de Žaneire įsikūrusioje prabangių renginių viloje.

Renginio mastas pribloškė: anot vietos žiniasklaidos , vakarėlyje linksminosi per 500 svečių, scenoje koncertavo reperis Travisas Scottas, braziliškos muzikos žvaigždė Anitta, sproginėjo fejerverkai, o teritorijoje buvo net ir pramogų parko atrakcionų zona „Vini's World“.

Būtent dėl didelio triukšmo kaimynai neslėpė pasipiktinimo ir kreipėsi į karo policiją – pareigūnams teko ne kartą vykti į vietą ir raginti sumažinti garso lygį. Kaip teigiama oficialiame skunde, Vinicius Junioras iš pradžių laikėsi reikalavimo pritildyti muziką, tačiau vos tik pareigūnai palikdavo teritoriją, garsas vėl būdavo įjungiamas maksimaliu garsu.

Dėl „ramybės drumstimo ar darbo trukdymo“ byla šiuo metu nagrinėjama 9-ajame Rio de Žaneiro specialiosios kriminalinės teisės teisme – būtent šis teismas sprendžia smulkius nusižengimus. Pagal Brazilijos įstatymus, už pernelyg triukšmingas šventes gali grėsti 15 dienų–3 mėnesių laisvės atėmimas arba bauda. Preliminari byla numatyta lapkričio 6 d.

Skandalingasis vakarėlis – dar kartą įrodo, jog „Madrido Real“ lyderis negali likti nepastebėtas ir už stadiono ribų.

