„Barcelonos“ problemos dėl traumų gilėja: Lewandowskis praleis „El Clasico“

Pranešama, jog Lenkijos rinktinės futbolininkas negalės rungtyniauti iki penkių savaičių. Katalonų problemos dėl traumų ir toliau tęsiasi, kadangi Dani Olmo ir Gavi taip pat praleis rungtynes su „Karališkuoju“ klubu.
Tuo tarpu Lamine‘as Yamalis ir Ferminas Lopezas šią savaitę pradėjo vėl treniruotis, o Raphinha turėtų būti pasiruošęs „El Clasico“. Vartininkai Marcas-Andre ter Stegenas ir Joanas Garcia taip pat vis dar negali padėti komandai.
Priminsime, jog R. Lewandowskis praleido sezono pradžią ir pirmą kartą rungtynėse pasirodė tik rugsėjo 18 dieną Čempionų lygoje prieš „Newcastle United“. Pastarasis pelnė keturis įvarčius per devynis sužaistus susitikimus šį sezoną.
