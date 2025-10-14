Frenkie de Jongas pratęsė sutartį su „Barcelona“ iki 2029 metų

Saugo anksčiau pasirašyta sutartis turėjo baigtis galioti artėjančią vasarą. Tai reiškia, jog pastarasis sausį būtų galėjęs išklausyti kitų klubų pasiūlymus, jei nebūtų sutikęs jos pratęsti.
Katalonai pastaruosius keletą mėnesių derėjosi su F. De Jongu dėl kontrakto pratęsimu, tačiau derybos užtruko ilgiau nei buvo tikėtasi dėl šių metų pradžioje įvykusio agento pasikeitimo.
Pasak ESPN šaltinių, 28-erių metų futbolininko bazinis atlyginimas buvo sumažintas atsižvelgiant į ankstesnės sutarties su klubu pobūdį.
Paskutinė F. De Jongo sutartis su „Barçelona“ buvo pasirašyta per koronaviruso pandemiją 2020 m., kai jis buvo vienas iš keturių žaidėjų, kurie sutiko atidėti savo atlyginimo mokėjimus. Tai reiškė, kad pandemijos metu jo atlyginimas buvo sumažintas, tačiau artėjant prie tos sutarties, kuri turėjo baigtis 2026 m., jis vėl padidėjo.
