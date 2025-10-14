Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Frenkie de Jongas pratęsė sutartį su „Barcelona“ iki 2029 metų

2025-10-14 11:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 11:52

Frenkie de Jongas sutiko pasirašyti naują kontraktą su „Barcelona“, galiosiantį iki 2029-ųjų metų, pranešė ESPN.

Frenkie de Jongas | Scanpix nuotr.

Frenkie de Jongas sutiko pasirašyti naują kontraktą su „Barcelona“, galiosiantį iki 2029-ųjų metų, pranešė ESPN.

REKLAMA
0

Saugo anksčiau pasirašyta sutartis turėjo baigtis galioti artėjančią vasarą. Tai reiškia, jog pastarasis sausį būtų galėjęs išklausyti kitų klubų pasiūlymus, jei nebūtų sutikęs jos pratęsti.

Katalonai pastaruosius keletą mėnesių derėjosi su F. De Jongu dėl kontrakto pratęsimu, tačiau derybos užtruko ilgiau nei buvo tikėtasi dėl šių metų pradžioje įvykusio agento pasikeitimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak ESPN šaltinių, 28-erių metų futbolininko bazinis atlyginimas buvo sumažintas atsižvelgiant į ankstesnės sutarties su klubu pobūdį.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinė F. De Jongo sutartis su „Barçelona“ buvo pasirašyta per koronaviruso pandemiją 2020 m., kai jis buvo vienas iš keturių žaidėjų, kurie sutiko atidėti savo atlyginimo mokėjimus. Tai reiškė, kad pandemijos metu jo atlyginimas buvo sumažintas, tačiau artėjant prie tos sutarties, kuri turėjo baigtis 2026 m., jis vėl padidėjo.

 

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų