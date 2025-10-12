Kalendorius
Ispanija „La Liga" ir „El Clásico"

Mbappe po traumos paliko Prancūzijos rinktinę ir sugrįžo į „Real“

2025-10-12 11:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-12 11:16

Prancūzijos futbolo federacija pranešė, jog rinktinės kapitonas Kylianas Mbappe dėl patirtos dešinės čiurnos traumos praleis pirmadienį vyksiančias pasaulio čempionato atrankos rungtynes su Islandija.

Kylianas Mbappe | Scanpix nuotr.

0

„K. Mbappe buvo išleistas į savo klubą ir nebus pakeistas“, –skelbiama išplatintame federacijos pranešime.

Priminsime, jog prancūzas pasižymėjo pergalingose rungtynėse penktadienį prieš Azerbaidžaną. Visgi pastarasis buvo priverstas palikti aikštę 83-ąją minutę. K. Mbappe dar prieš tarptautinę rinktinių pertrauką susižeidė tą pačią čiurną susitikime su „Villarreal“.

Prancūzijos rinktinė užfiksavo puikią pradžią pasaulio čempionato atrankoje ir šiuo metu yra iškovojusi visas tris pergale bei užtikrintai rikiuojasi pirmoje D grupės vietoje.

