Mbappe įvardijo, kodėl Ronaldo tebėra svarbiausia Madrido žvaigždė

„Cristiano visada buvo man pavyzdys. Man pasisekė, jog galiu su juo pasikalbėti, jis man pataria, jis man padėjo. Manau, kad jis vis dar yra numeris vienas Madride.
Jis yra atskaitos taškas Madrido „Reeal“ žaidėjams, kuris daug nuveikė. Sirgaliai vis dar svajoja apie Cristiano. Visgi aš noriu eiti savo keliu“, – teigė prancūzas.
K. Mbappe taip pat pakomentavo savo santykius su komandos draugu Vinicius Junioru.
„Du garsūs žaidėjai toje pačioje komandoje, tai parduoda laikraščiai. Visgi tiesa yra tokia, kad mano santykiai su Vinicius yra labai geri. Šiais metais jie yra daug geresni, nes mes vienas kitą geriau pažįstame“, – situaciją pakomentavo prancūzas.
