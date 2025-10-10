Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Pranešama, kad kilo gaisras Viniciaus Junioro namuose Madride

2025-10-10 13:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 13:38

Madrido „Real“ žvaigždės Viniciaus Junioro namuose ketvirtadienio rytą kilo gaisras, kuris laimei nesukėlė sužeidimų.

Vinicius | Scanpix nuotr.

Madrido „Real“ žvaigždės Viniciaus Junioro namuose ketvirtadienio rytą kilo gaisras, kuris laimei nesukėlė sužeidimų.

Incidentas įvyko prestižiniame La Moraleja rajone, o pirmosios ugniagesių pajėgos atvyko keliolika minučių po pranešimo – 11 valandą vietos laiku. Tuo metu brazilas buvo išvykęs į Seulą, kur ruošėsi Brazilijos rinktinės rungtynėms.

Gaisras kilo rūsyje, kur įrengta sauna – preliminari ekspertų versija nurodo elektrinės instaliacijos gedimą. Sauna visiškai sudegė, tačiau ugniagesiai gaisrą lokalizavo be didesnių nuostolių likusiam namui ar kaimyninei infrastruktūrai. Viniciaus Junioro draugai ir namų darbuotojai iškart iškvietė pagalbą, todėl gaisras buvo labai greitai sustabdytas.

„Real“ klubas ir žaidėjo atstovai patvirtino, kad visi namuose buvę asmenys saugūs, o pats žaidėjas apie incidentą informuotas ryte – dalį informacijos Vinicius Junioras pasidalijo socialinėse medijose.

Ugniagesiai patvirtino, kad didelių nuostolių išvengta, o sužeisti nenukentėjo nė vienas žmogus – Viniciaus Junioro aplinka dėkojo už operatyvų darbą ir gerų žinių srautą po nemalonių įvykių.

