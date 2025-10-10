Lukas Kordušas pasaulio sunkiosios atletikos čempionate Norvegijoje užėmė 21-ą vietą

Vyrų svorio kategorijos iki 94 kg dvikovėje Lukas Kordušas surinko 325 kg ir užėmė 21-ą vietą tarp 27 dalyvių. Rovimo rungtyje lietuvio rezultatas buvo 23-ias (145), o stūmimo – 21-as (180).
Nugalėtoju po permainingų varžybų tapo bulgaras Karlosas May Nasaras (395 kg dvikovėje, 173 kg rovime + 222 kg stūmime). Jis po rovimo rungties turėjo 9 kg deficitą, bet sugebėjo aplenkti iranietį Alirezą Moeini Sedehą (391 kg, 182+209). Trečią vietą užėmė kolumbietis Jokseris Manuelis Albornozas Quinto (390 kg, 175+215).
Lietuva į Norvegiją atsiuntė 6 sportininkų delegaciją. Penktadienį startuos likę 3 mūsiškiai – Arnas Šidiškis, Neilas Gineikis ir Karolis Stonkus.
Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
