Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lukas Kordušas pasaulio sunkiosios atletikos čempionate Norvegijoje užėmė 21-ą vietą

2025-10-10 11:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 11:21

Norvegijoje tęsiasi pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas.

Lukas Kordušas | „Stop“ kadras

Norvegijoje tęsiasi pasaulio sunkiosios atletikos čempionatas.

REKLAMA
0

Vyrų svorio kategorijos iki 94 kg dvikovėje Lukas Kordušas surinko 325 kg ir užėmė 21-ą vietą tarp 27 dalyvių. Rovimo rungtyje lietuvio rezultatas buvo 23-ias (145), o stūmimo – 21-as (180).

Nugalėtoju po permainingų varžybų tapo bulgaras Karlosas May Nasaras (395 kg dvikovėje, 173 kg rovime + 222 kg stūmime). Jis po rovimo rungties turėjo 9 kg deficitą, bet sugebėjo aplenkti iranietį Alirezą Moeini Sedehą (391 kg, 182+209). Trečią vietą užėmė kolumbietis Jokseris Manuelis Albornozas Quinto (390 kg, 175+215).

Lietuva į Norvegiją atsiuntė 6 sportininkų delegaciją. Penktadienį startuos likę 3 mūsiškiai – Arnas Šidiškis, Neilas Gineikis ir Karolis Stonkus.

Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų