Frenkie de Jongas kritikuoja sprendimą surengti „La Liga“ rungtynes Majamyje: „Tai iškreipia varžybų esmę“

2025-10-09 11:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-09 11:06

„Barcelona“ klubui atstovaujantis Frenkie de Jongas nevyniojo žodžių į vatą kalbėdamas apie prieštaringai vertinamas Ispanijos „La Liga“ rungtynes, kurias „Villarreal“ ir „Barcelona“ gruodžio 20-ą dieną sužais Majamyje.

Frenkie De Jongas | Scanpix nuotr.

„Barcelona" klubui atstovaujantis Frenkie de Jongas nevyniojo žodžių į vatą kalbėdamas apie prieštaringai vertinamas Ispanijos „La Liga" rungtynes, kurias „Villarreal" ir „Barcelona" gruodžio 20-ą dieną sužais Majamyje.

0

„Man nepatinka, kad turėsime ten žaisti, ir aš tam nepritariu“, – per Nyderlandų rinktinės spaudos konferenciją pareiškė „Barcelona“ kapitonas.

Saugas teigė, kad toks sprendimas iškreipia pačią varžybų esmę: „Tai nėra teisinga šiai lygai. Dabar mes žaisime išvykos rungtynes neutralioje aikštėje. Man tai nepatinka ir nemanau, kad tai teisinga žaidėjų atžvilgiu.“

„Barcelona“ futbolininkas taip pat išreiškė supratimą klubams, kurie jau griežtai sukritikavo šį sprendimą: „Klubai iš to gaus pinigų, bet aš nesutinku, kad lygos rungtynės vyktų Majamyje. Suprantu, kodėl kiti klubai tam nepritaria.“

Pati „Barcelona“ šį sprendimą žaisti Majamyje gina jau ilgą laiką.

